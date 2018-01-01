Специалисты рассказали, как по любимому алкоголю определить темперамент мужчины

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Этот способ дает 100%-й результат.Сейчас модно типировать людей не только по внешности и характеру, но и по связи совершенно разных, казалось бы, вещей. Вот, например, что мужчина любит в постели, если он пьет определенный алкоголь.Он любит простые и безопасные вещи, поскольку нет ничего проще (хоть и не безопаснее) водки. Она, помимо прочего, не очень калорийна, так что он, возможно, следит за весом. В постели ему нравится быть голым и не устраивать марафоны — в общем, полная стабильность.Это приятный на вкус согревающий напиток, так что его любитель — тоже теплый и приятный, возможно, еще и немного наивный. Но это даже хорошо! Он любит обниматься после секса, устраивать сюрпризы и проявлять романтические порывы.Он немного странный и несобранный, и его интимная жизнь бывает такой же. Если он много пьет, то порой занимается сексом в машине или туалете, а вот с кроватью не очень складывается.Отличный собеседник, обаятельный человек. В постели, правда, донельзя консервативен и вряд ли согласится сделать куннилингус, но в целом весьма приятен.Забавный, как и его вкус. Зато никогда не напивается мертвецки в переполненном баре. Любознательный, серьезный, умеет обольщать. Когда речь зайдет о постели, предложит начать с ужина, потом отработает прелюдию и позаботится о твоем оргазме.Ему не нравится название «хипстер», но, по сути, это самое точное определение. У него, возможно, есть борода или усы и какое-нибудь необычное хобби, раскрывающее его сложную натуру. Знает наизусть все позы, и женщины еще долго рассказывают о нем подругам.Человек с открытым и веселым характером, без особых претензий. Слушает классику рока или что-то в этом духе. В постели весьма напорист, некоторым это нравится.Суровый мужчина, нередко с бородой. Любит костюмы и рубашки, порой разогревается пивом. Бурлящий тестостерон подогревает женский интерес: многие любят серьезного мужчину, который знает, как ублажить даму в постели.