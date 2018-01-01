Как правильно ухаживать за женской кожей после 30?

За кожей стоит начать ухаживать, не дожидаясь возможных проблем.Старение – это процесс неизбежный, но правильный уход за собой может его замедлить.Пока вы только на пороге тридцатилетия или только-только его переступили, самое время заняться собой. В этот момент у вас еще нет явных признаков старения, как глубокие морщины и гиперпигментация.Ученые пришли к выводу, что после тридцати выработка коллагена и эластана теряет не только в количестве, но и в качестве. Если вы начнете грамотно за собой ухаживать, то процесс старения возможно замедлить, а здоровье кожи – улучшить.Специалисты рекомендуют двухэтапное очищение: сначала удалять пыль и грязь средством на масляной основе, а затем использовать молочко.Она выполняет сразу несколько функций: 1) «удерживает» питательные вещества, которые кожа получает из средств для ухода; 2) осветляет веснушки и пигментные пятна; 3) стимулирует выработку коллагена; 4) фактически поворачивает время вспять.Выберите любимое масло и овладейте навыками самомассажа – это поможет разгладить морщинки и вернуть коже тонус.Гиалуроновая кислота делает кожу мягкой и гладкой, повышает уровень гидратации и эластичность, в то время как аминокислоты уменьшают проявления процесса старения.Кожа вокруг глаз подвержена явлению, называемому солнечным эластозом, другими словами разрушению коллагена и потере эластичности. Поскольку кожа в этой области очень деликатная, обычный крем для кожи лица ей не подойдет. Так что не экономьте, а купите средство, ориентированное конкретно на эту зону.Это ключевое средство в уходе за кожей, если вы хотите сохранять молодость как можно дольше. Дерматологи предлагает девушкам с проблемной и жирной кожей использовать безмасляный увлажняющий крем, а обладательница сухой и нормальной кожи — увлажняющий крем с витамином С.. Выбирайте любой из этих вариантов, но ни в коем случае не используйте маски с глиной – она слишком тянет кожу.Нормальная скорость обновления клеток является одним из ключевых факторов сияющей и гладкой кожи. Специалисты предлагают использовать продукты с альфа- или бета-гидроксикислотами, которые помогают формировать коллаген, укрепляющий кожу. Также обратите внимание на средства, в состав которых входит ретинол и фруктовые кислоты.Уменьшите потребления красного мяса. Иногда причина старения кожи в непринятии организмом красного мяса. Лучше всего, если вы замените его на курицу и индюшатину.Хоть некоторые специалисты и выступают за отказ от маскирующих средств после тридцати, мы рассматриваем их в качестве предохранительной меры от ультрафиолета. Солнцезащитный крем в паре с основой будет более эффективно защищать кожу.Спорт держит в тонусе не только мышцы, но и кожу.