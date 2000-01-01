Ученые назвали изменение климата основной угрозой здоровью людей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты предупреждают, что изменение климата наносит вред миллионам людей во всем мире и является самой большой угрозой здоровью людей, живущих в 21 веке. Согласно данным крупного исследования, с повышением температуры окружающей среды тепловые волны становятся все более частыми, переносящие болезни комары увеличивают диапазон своего обитания, а урожайность сельскохозяйственных культур терпит неудачу по мере того, как температура воздуха повышается.Отчет, составленный 26 организациями по всему миру, демонстрирует негативное влияние окружающей среды на здоровье человека. Эксперты подсчитали, что с 2000 года в мире наблюдается 46%-ное глобальное увеличение связанных с погодой бедствий. Тепловые волны являются особой проблемой, которая уже поразила 125 миллионов людей за последние 16 лет, поскольку эти волны увеличиваются по частоте. При этом передача лихорадки денге увеличилась на 10% с 1950-х годов, так как комары смогли увеличить диапазон своего обитания из-за повышения температур. Кроме того, Агентство погоды ООН сообщило, что углекислый газ достиг своего наивысшего уровня в течение трех миллионов лет.«Изменение климата – главная угроза здоровью в 21 веке, и мир только начинает ощущать последствия этих изменений во всем объеме», – сказал профессор Хью Монтгомери.