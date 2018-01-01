Сканирование мозга позволит выявить склонность к суициду

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Ученым удалось обнаружить суицидальные мысли во время сканирования мозга, что прокладывает путь к разработке новых методов скрининга людей, которые имеют высокий риск покончить с собственной жизнью. Новаторское исследование, проведенное учеными из Университета Карнеги-Меллона, выявило уникальную деятельность мозга у людей, склонных к суициду, когда они слышали слова, связанные со смертью.Хотя самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди молодежи, его, как известно, трудно предсказать. Но эксперты говорят, что новый беспрецедентный эксперимент демонстрирует понимание того, как думают склонные к суициду люди, и какие превентивные меры могут быть приняты, чтобы предотвратить самоубийство.Используя алгоритмы машинного обучения, команда ученых смогла определить, как мозговая деятельность зависит от суицидальных мыслей и поведения. В ходе испытаний эксперты показали 34 участникам 10 слов, связанных со смертью, 10 положительно окрашенных слов и 10 отрицательно окрашенных слов. Одна половина группы проявляла суицидальные тенденции, в то время другая половина группа была контрольной. В то время как участники размышляли над каждым словом, специалисты анализировали активность мозга с помощью сканирования. Было установлено, что у людей, склонных к суициду, наблюдалась повышенная активность в лобных долях мозга. В результате специалисты смогли идентифицировать с 91%-ной точностью, кто из участников был склонен к самоубийству.