Сканирование мозга позволит выявить склонность к суициду
Хотя самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди молодежи, его, как известно, трудно предсказать. Но эксперты говорят, что новый беспрецедентный эксперимент демонстрирует понимание того, как думают склонные к суициду люди, и какие превентивные меры могут быть приняты, чтобы предотвратить самоубийство.
Используя алгоритмы машинного обучения, команда ученых смогла определить, как мозговая деятельность зависит от суицидальных мыслей и поведения. В ходе испытаний эксперты показали 34 участникам 10 слов, связанных со смертью, 10 положительно окрашенных слов и 10 отрицательно окрашенных слов. Одна половина группы проявляла суицидальные тенденции, в то время другая половина группа была контрольной. В то время как участники размышляли над каждым словом, специалисты анализировали активность мозга с помощью сканирования. Было установлено, что у людей, склонных к суициду, наблюдалась повышенная активность в лобных долях мозга. В результате специалисты смогли идентифицировать с 91%-ной точностью, кто из участников был склонен к самоубийству.
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