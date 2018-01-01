Продукты с пестицидами могут стать причиной бесплодия

Согласно исследованиям ученых из Гарвардского университета, лечение бесплодия может быть менее эффективным для женщин, которые употребляют большое количество продуктов с высоким содержанием пестицидов. Некоторые виды фруктов, овощей и зелени, например, клубника и шпинат, как правило, требуют более высокого использования пестицидов в ходе выращивания для защиты от вредителей, поэтому их мытье не помогает полностью избавиться от вредных соединений, говорят эксперты.В ходе испытаний специалисты изучили женщин, которые на протяжении нескольких лет лечились от бесплодия, и обнаружили, что участницы, которые ели большое количество продуктов с пестицидами, на 18% реже беременели и на 26% реже рожали живого ребенка, чем женщины, которые употребляли минимум таких продуктов. Полученные результаты демонстрируют, что факторы окружающей среды могут быть связаны со снижением шансов на зачатие ребенка.Пестициды уже давно связываются с широким спектром негативных последствий для здоровья нервной системы, кожи, глаз и гормональной системы. Некоторые медики подозревают, что пестициды могут вызывать рак. Хотя авторы исследования отмечают, что употребление фруктов и овощей важно для сбалансированного питания, проведенный анализ не выявил существенной разницы в вероятности успешной беременности между женщинами, которые потребляли высокое или низкое общее количество фруктов и овощей. С другой стороны, употребление органических фруктов и овощей было связано с более низким уровнем бесплодия.