Секс вредит здоровью?

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Для мужчин секс полезен, а для женщин вреденКакие шаги следует предпринять, чтобы прожить долго и счастливо? Регулярно заниматься сексом. Тайванские ученые выяснили, что занятие сексом не менее одного раза в неделю может стать одним из факторов увеличения продолжительности жизни мужчин до 80 лет.Как показало исследование, для мужчины достаточно хотя бы раз в неделю вступать в интимную связь, чтобы на 50% увеличить шанс прожить более 80 лет. Регулярные упражнения подобного рода на 50% снижают риск смерти от инсульта, на 40% от диабета и на 30% от сердечного приступа. "Наши результаты показывают, что занятие сексом обладает защитными свойствами", - подвел итог исследователь из тайваньского университета доктор Хуанг-Канг Чен.Сравнительный анализ жизни и возраста смерти пожилых мужчин показал, что те, кто остался в одиночестве, чаще умирают намного раньше, чем их более счастливые собратья. Если мужчина остался без жены или любовницы в возрасте 65 лет, то вероятность его смерти до 80-го дня рождения увеличивается на 70%. Причиной тому является уровень тестостерона, который оказывает влияние на весь организм. Чем ниже показатели этого гормона в мужском организме, тем выше вероятность смерти от вышеупомянутых болезней (это показало обследование 800 мужчин в возрасте от 50 до 91 года).Но это для мужчин секс полезен. В отношении женщин все совсем не так просто. Группа немецких ученых установила, что, как ни странно, регулярный секс влияет не лучшим образом на продолжительность жизни женщин: он вызывает гормональные изменения, скорее неблагоприятные, в то время как мужчинам регулярный секс идет на пользу. Согласно данным ученых, у незамужних женщин, которые никогда даже не сожительствовали с партнером, отмечалось хорошее психическое здоровье в отличие от мужчин-холостяков, которые чувствовали себя лучше, если рядом с ними была женщина.