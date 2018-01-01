Увлажняющий крем может испортить кожу
Многие женщины замечали, что, чем больше они пользуются увлажняющими кремами для лица и тела, чем суше становится их кожа. Из-за частого применения увлажняющего крема он превращается в незаменимый и обязательный косметический продукт для поддержания необходимого баланса увлажненности кожи.
Дерматологи предполагают, что долгое использование увлажняющих компонентов не помогает коже, а только вредит ее тканям самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить природную структуру кожи.
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