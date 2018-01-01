Увлажняющий крем может испортить кожу

Использование увлажняющих кремов для лица и тела превращает даже нормальную кожу в очень сухую. Как считают шведские дерматологи, ежедневное использование увлажняющих компонентов мешает тканям кожи самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить ее природную структуру.

Многие женщины замечали, что, чем больше они пользуются увлажняющими кремами для лица и тела, чем суше становится их кожа. Из-за частого применения увлажняющего крема он превращается в незаменимый и обязательный косметический продукт для поддержания необходимого баланса увлажненности кожи.

Дерматологи предполагают, что долгое использование увлажняющих компонентов не помогает коже, а только вредит ее тканям самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить природную структуру кожи.

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