Увлажняющий крем может испортить кожу

Использование увлажняющих кремов для лица и тела превращает даже нормальную кожу в очень сухую. Как считают шведские дерматологи, ежедневное использование увлажняющих компонентов мешает тканям кожи самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить ее природную структуру.Многие женщины замечали, что, чем больше они пользуются увлажняющими кремами для лица и тела, чем суше становится их кожа. Из-за частого применения увлажняющего крема он превращается в незаменимый и обязательный косметический продукт для поддержания необходимого баланса увлажненности кожи.Дерматологи предполагают, что долгое использование увлажняющих компонентов не помогает коже, а только вредит ее тканям самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить природную структуру кожи.