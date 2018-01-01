Как поддержать здоровье щитовидной железы в домашних условиях

Медики утверждают, что здоровье щитовидки - залог хорошего самочувствия и крепкого иммунитета, поэтому его нужно беречь.Перемена погоды и климата резко отражается на состоянии здоровья человека, а виной этому изменения в работе щитовидной железы. Этот орган производит все необходимые гормоны в организме и если происходит сбой, то в первую очередь страдает иммунная система, в результате чего человек подхватывает вирусы и постоянно болеет в осенний и зимний периоды.Помимо слабого иммунитета сбой в работе щитовидной железы и ее неспособности вырабатывать достаточное количество гормонов приводит и к нарушениям психического здоровья, а также самочувствия в целом. Отсюда и плохое настроение, и депрессия, и апатия, и сонливость, и хроническая усталость.Именно потому, что дисфункция щитовидной железы приводит к серьезным последствиям, врачи рекомендуют внимательно к ней относиться и поддерживать ее здоровье.Главное, чтобы в рационе питания присутствовали продукты, обогащенные витамином А, железом, йодом и селеном. Это - грибы, яблоки, морковь, яйца, печень говяжья, кунжут, гранат и так далее.Они способствуют набору избыточной массы тела и приводят к тому, что щитовидная железа начинает работать слишком медленно.Нельзя отказываться от спорта или банального движения, так как это в первую очередь отражается на кровообращении, а потом и на способности щитовидки производить гормоны в нужном количестве. Минимум, в день человек должен совершить 10 тысяч шагов или пройти 7 км.Если симптомы нарушения работы щитовидной железы у вас уже появились, то откладывать визит к эндокринологу опасно для здоровья.Следуйте советам медиков и ваша щитовидная железа не доставит вам проблем со здоровьем вне зависимости от времени года.