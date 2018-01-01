От этих болезней чаще всего страдают водители

Медики рассказали с какими жалобами на здоровье приходят на консультации автомобилисты.Как мы знаем, вождение автомобиля производится в сидячем положении, а длительное пребывание в такой позе приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, начиная от набора избыточной массы тела до заболеваний сердца.Геморрой и замедленный обмен веществ. Это "профессиональные" заболевания водителей, которые постоянно сидят, нерегулярно питаются, не соблюдают режим дня и так далее.Проблемы с позвоночником, грыжи и защемления. И это естественно, ведь автомобилисты могут проводить в сидячем положении целые дни и ночи.Варикозное расширение вен, образующееся из-за скапливания жидкости в организме сидящего человека.Нарушения в работе сердца и сосудистой системы. Отсутствие движения и постоянные стрессовые нагрузки, которые испытывает каждый водитель во время вождения, могут привести к небезопасным для здоровья нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.Ухудшение зрения и развитие заболеваний глаз, таких как: глаукома, амблиопия, астенопия и другие.Заболевания органов дыхательной системы. Легкие и бронхи водителей подвержены выхлопным газам, которыми человек дышит в дороге. Если автомобилист большую часть времени находится за рулем, то со временем у него могут развиться серьезные легочные заболевания, такие как эмфизема или рак.Чтобы избежать развития всех этих заболеваний, водителям стоит начать больше двигаться и стараться каждую свободную минутку не сидеть на месте. Также, немаловажно и питание, от которого зависит самочувствие автомобилиста. Сбалансированный рацион питания и умеренные физические нагрузки - залог здоровья как для всех людей, так и для тех, кто водит авто.