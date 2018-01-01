От этих болезней чаще всего страдают водители
Как мы знаем, вождение автомобиля производится в сидячем положении, а длительное пребывание в такой позе приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, начиная от набора избыточной массы тела до заболеваний сердца.
Медики назвали перечень недугов, с которыми чаще всего сталкиваются водители:
Геморрой и замедленный обмен веществ. Это "профессиональные" заболевания водителей, которые постоянно сидят, нерегулярно питаются, не соблюдают режим дня и так далее.
Проблемы с позвоночником, грыжи и защемления. И это естественно, ведь автомобилисты могут проводить в сидячем положении целые дни и ночи.
Варикозное расширение вен, образующееся из-за скапливания жидкости в организме сидящего человека.
Нарушения в работе сердца и сосудистой системы. Отсутствие движения и постоянные стрессовые нагрузки, которые испытывает каждый водитель во время вождения, могут привести к небезопасным для здоровья нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.
Ухудшение зрения и развитие заболеваний глаз, таких как: глаукома, амблиопия, астенопия и другие.
Заболевания органов дыхательной системы. Легкие и бронхи водителей подвержены выхлопным газам, которыми человек дышит в дороге. Если автомобилист большую часть времени находится за рулем, то со временем у него могут развиться серьезные легочные заболевания, такие как эмфизема или рак.
Чтобы избежать развития всех этих заболеваний, водителям стоит начать больше двигаться и стараться каждую свободную минутку не сидеть на месте. Также, немаловажно и питание, от которого зависит самочувствие автомобилиста. Сбалансированный рацион питания и умеренные физические нагрузки - залог здоровья как для всех людей, так и для тех, кто водит авто.
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Добавил stefan в категорию Разное
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