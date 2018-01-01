Развенчаны основные мифы о правилах ЗОЖ

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Многие из нас соблюдают совершенно бесполезные правила здорового образа жизни, которые якобы придумали эксперты.Непрофессионалу легко ошибиться при выборе того или иного способа ЗОЖ. У каждого эксперта тоже свое отличительное мнение по поводу того, какими должны быть правила здорового образа жизни. Поэтому человеку, который хочет стать здоровым и прожить долгую жизнь, очень сложно определиться, каких же правил следует придерживаться.На самом деле, соль принимает участие в обмене веществ, поэтому отказываться от нее - это значит ущемлять свой организм и, само собой, ухудшать здоровье.На голодный желудок врачи категорически не рекомендуют пить фреши из свежих фруктов и овощей, потому как они запускают окислительные процессы в желудке, а они в свою очередь могут стать причиной развития раковых заболеваний.У ученых совершенно иное мнение на этот счет. Они уверены, что кофе нельзя пить только беременным женщинам и гипертоникам, а для всех остальных кофе - это полезный напиток, защищающий организм от онкологических заболеваний, болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также атеросклероза.В действительности, витамин С абсолютно бесполезен, если принимать его в витаминных комплексах для профилактики вирусных заболеваний. На сегодняшний день люди больше испытывают нехватку витамина D, чем С, поэтому лучше налегать на него.Помните, что в любом случае всегда следует принимать взвешенные решения и не идти на поводу тех, кто может потенциально ошибаться.