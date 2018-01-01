Названы самые опасные в мире бактерии

Всемирная организация здравоохранения составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей.Лидируют в списке грамотрицательные бактерии, такие, как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен.ВОЗ заявляет, что крайне необходимы разработки новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению."У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя", - заявляет помощник директора ВОЗ Мари-Поль Кини.ВОЗ также предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.В список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.- может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.- может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.(устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.- может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран.- может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран.- может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка.- может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока.- может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови.- инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.- может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту и заражению крови.- может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту, заражению крови, суставным и кожным инфекциям.- диарейное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениями, включая почечную недостаточность.