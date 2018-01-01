Названы самые опасные в мире бактерии

Всемирная организация здравоохранения составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей.

Лидируют в списке грамотрицательные бактерии, такие, как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен.

ВОЗ заявляет, что крайне необходимы разработки новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению.

"У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя", - заявляет помощник директора ВОЗ Мари-Поль Кини.

ВОЗ также предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.

В список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.

Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.

Вот полный список бактерий

Первостепенная важность:

Акинетобактерия бауманна (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

Синегнойная палочка (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

Энтеробактерии, включая клебсиеллу, кишечную палочку, серрацию и протеус (устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.

Высокий приоритет важности:

Энтерококки фэциум (устойчивость к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран.

Золотистый стафилококк (устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран.

Хеликобактер пилори (устойчивость к кларитромицину) - может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка.

Кампилобактеры (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока.

Салмолнелла (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови.

Гонококки (устойчивость к фторхинолону и цефалоспорину) - инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.

Средний приоритет важности:

Пневмококк (невосприимчивость к пенициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту и заражению крови.

Гемофильная палочка (устойчивость к ампициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту, заражению крови, суставным и кожным инфекциям.

Шигеллы (устойчивость к фторхинолону) - диарейное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениями, включая почечную недостаточность.
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