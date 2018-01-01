Названы самые опасные в мире бактерии
Лидируют в списке грамотрицательные бактерии, такие, как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен.
ВОЗ заявляет, что крайне необходимы разработки новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению.
"У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя", - заявляет помощник директора ВОЗ Мари-Поль Кини.
ВОЗ также предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.
В список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.
Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.
Вот полный список бактерий
Первостепенная важность:
Акинетобактерия бауманна (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.
Синегнойная палочка (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.
Энтеробактерии, включая клебсиеллу, кишечную палочку, серрацию и протеус (устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.
Высокий приоритет важности:
Энтерококки фэциум (устойчивость к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран.
Золотистый стафилококк (устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран.
Хеликобактер пилори (устойчивость к кларитромицину) - может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка.
Кампилобактеры (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока.
Салмолнелла (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови.
Гонококки (устойчивость к фторхинолону и цефалоспорину) - инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.
Средний приоритет важности:
Пневмококк (невосприимчивость к пенициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту и заражению крови.
Гемофильная палочка (устойчивость к ампициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту, заражению крови, суставным и кожным инфекциям.
Шигеллы (устойчивость к фторхинолону) - диарейное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениями, включая почечную недостаточность.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил student в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий