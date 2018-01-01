Красное вино – спасение для курильщиков!

Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам красное вино способно сократить риск рака лёгких у курильщиков. Умеренное потребление напитка защищает лёгкие от повреждения и активации раковых клеток, показал трёхлетний обзор свыше 84 тыс. человек с привычкой курения от 45 до 69 лет.Медики сравнили эффекты от употребления пива, красного или белого вина и крепкого спиртного на вероятность развития опухолей в лёгких. После анализа факторов возраста, уровня образования и дохода, индекса массы тела, истории хронической дыхательной болезни и эмфиземы, а также частоты потребления алкоголя и курения, врачи департамента исследований и оценки Kaiser Permanente /Калифорния, США/ заключили, что красное вино предупреждает раковые образования в ослабленных лёгких курильщиков.С каждым бокалом вина в месяц риск опасного диагноза снижался на 2%, а наиболее существенное уменьшение риска отмечалось среди тех, кто выпивал один или два бокала ежедневно - при таких обстоятельствах вероятность рака сокращалась на 60%. Красное вино богато антиоксидантами типа ресвератрола, которые изначально содержатся в виноградной кожице, говорят терапевты.Тем не менее медики напоминают, что лучший способ уберечь своё здоровье – это бросить курить, поскольку даже два бокала красного вина в сутки всё ещё не означали стопроцентной защиты организма. Также результаты исследования не должны интерпретироваться как рекомендации к частому и бесконтрольному употреблению алкоголя, добавляют клиницисты.