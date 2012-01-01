Как помочь при тошноте: 12 простых советов

Тошнота может возникнуть при несварении, вирусах, от неприятных запахов или стресса. Вот несколько простых способов, которые помогут облегчить это неприятное состояние.Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение тошноты и дискомфорта. Из-за этого не советуют ложиться сразу после еды, особенно если вы страдаете кислотным рефлюксом. Также старайтесь не сжимать мышцы живота, чтобы не сдавливать желудок. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше.Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечётесь. Свежий воздух облегчает тошноту. Именно поэтому те, кого укачивает в транспорте, стараются высунуться из окна.При тошноте может подниматься температура. На несколько минут положите на шею сзади холодный компресс. Это поможет снизить температуру и успокоить тошноту.Это особенно полезно, если тошнота вызвана стрессом или тревогой. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.Чем больше вы думаете о тошноте, тем хуже себя чувствуете. Попробуйте отвлечься на книгу или фильм. Если вы на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, а потом займитесь делом, которое давно откладывали, например написанием отчёта.Тошнота может быть симптомом обезвоженности, но если выпить много жидкости за один раз, неприятные ощущения только усилятся. Пейте маленькими глотками в течение всего дня. Если простую воду пить не хочется, пейте воду с кусочками фруктов или чай без кофеина.Ромашка — известное народное средство от тошноты. Кроме того, она успокаивает и помогает уснуть. Залейте столовую ложку цветков ромашки стаканом кипятка, дайте настояться пять минут и пейте.В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, тёплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Только не перестарайтесь — излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.Даже запах лимонов помогает избавиться от тошноты. Понюхайте эфирное масло или просто свежий разрезанный лимон.Имбирь обладает противорвотными свойствами. При тошноте съешьте небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпейте с ним чай.Примите мятные капсулы или выпейте мятный чай. Запах эфирного масла или свежих листьев мяты тоже помогает облегчить тошноту.Газы в таких напитках могут вызвать вздутие живота и кислую отрыжку. А обилие сахара в них только усилит тошноту. Если кроме газированного напитка ничего нет, подождите, пока из него выйдут газы, и только потом пейте.Обычно для восстановления после тошноты советуют есть бананы, рис, яблочное пюре. Также можно съесть немного макарон без соуса, картофельного пюре, варёных яиц. Откажитесь от жареного, молочного, мяса и продуктов, богатых клетчаткой, пока тошнота не пройдёт.Если тошноту сопровождают другие симптомы, обратитесь к врачу. Например, тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта. А тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой.