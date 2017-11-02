Прием пищи на ходу не обеспечит чувства сытости

Прием пищи на ходу не обеспечивает человеку такое же сильное насыщение, как питание в сидячем положении. При этом количество калорий в обоих блюдах может быть абсолютно одинаковым, как выяснили эксперты в области здорового питания из английского Университета Суррея.Миллионы людей каждый день по дороге на работу и домой покупают хот-доги, пиццу, пирожки и тому подобные продукты, которые съедают прямо на ходу. Однако британские эксперты выяснили, что при подобном образе питания человек не испытывает точно такого же ощущение сытости, которое возникает, когда он принимает пищу где-нибудь за столиком. При этом количество калорий при обоих вариантах может быть абсолютно одинаковым. И всё равно люди воспринимают пищу на ходу, как легкую закуску, из-за чего они потом употребляют на 50% больше продуктов питания, чем когда считают еду более стационарной.По мнению авторов исследования, большинство из нас считает правильное питание трехразовым, то есть состоящим из завтрака, обеда и ужина. В представлении большинства людей все эти три приема пищи должны производиться в сидячем положении, и только тогда данное питание является полноценным. Что же до пищи, которую люди употребляют на бегу, то к ней они относятся менее серьезно, воспринимая чем-то вроде легкого перекуса. При этом в ней может содержаться точно такое же количество калорий, как в обеде или завтраке, которые человек употребляет сидя за столом. Здесь включается что-то вроде психологического самообмана, и мозг не воспринимает пищу на ходу, как нечто серьёзное, из-за чего полноценного ощущения сытости не возникает.Наблюдения показали, что привыкшие питаться на ходу люди набирают больше веса, и здесь не имеет существенного значения, какие именно продукты они таким образом употребляют. Однако значительно чаще блюда оказываются высококалорийными, жирными и не слишком полезными для здоровья. Вот почему питаться на ходу так вредно, и вот чем полезно стационарное питание, которое просто убеждает мозг в том, что он правильно принимает пищу.