Как быстрее справиться с вирусом: 25 проверенных способов

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Опять болеете? Эксперты дали советы, которые помогут вам быстрее выздороветь и защитить домашних от простудных заболеваний.Этот метод восточной медицины до сих пор чаще всего применялся в западных странах для борьбы с болью в спине и мигренями. Но в последние годы даже врачи традиционной школы признают, что иголки могут быть эффективны в профилактике простудных заболеваний. Дело в том, что сеансы акупунктуры активизируют синтез клеток, которые защищают наш организм от болезнетворных вирусов и бактерий. Это значит, что ваш организм сможет сопротивляться простуде даже когда все вокруг болеют. Для получения эффекта необходимо сделать курс из 5 процедур, 1 раз в неделю.Горячий куриный бульон обладает противовоспалительным действием, облегчает симптомы простуды и даже может сократить время выздоровления, - к таким выводам пришли ученые из медицинского центра Университета Небраски. Если чувствуете, что заболеваете, приготовьте кастрюлю ароматного супа, остудите и заморозьте в порционных контейнерах на несколько дней вперед.Если вы пьете недостаточно воды, слизистые оболочки пересыхают и перестают выполнять защитную функцию, а значит, вы рискуете заболеть. А тем, кто уже простудился, 2 литра воды в день помогут вывести вредные вещества из организма.Любой сорт грибов – даже обыкновенные шампиньоны или вешенки – помогут активизировать работу клеток, которые борются с болезнетворными вирусами и бактериями.Если вы заболели, не прописывайте себе лекарства самостоятельно, а обратитесь к врачу. Простуда и грипп требуют разных методов лечения, а разобраться в том, чем именно вы больны. Сильный насморк, заложенность носа, боль в горле – типичные признаки простуды. Высокая температура, озноб, боль во всем теле чаще всего говорят о гриппе. В этом случае нужно быть особенно внимательными и непременно соблюдать постельный режим. Грипп, перенесенный на ногах, с большой вероятностью приводит к опасным осложнениям.Сдайте анализ крови на содержание железа – недостаток этого важного элемента может сделать вас более восприимчивой к инфекциям.Если неароматизированный зеленый чай кажется вам слишком горьким, выбирайте сорта с добавлением жасмина – они содержат так же много антиоксидантов, но обладают более мягким вкусом. Регулярное употребление зеленого чая может сократить время болезни на 35%.Обязательно включайте в рацион натуральные кисломолочные продукты. Врачи считают, что содержащиеся в них пробиотики способны побеждать вирусы. Недавнее исследование канадских врачей подтвердило, что полезные бактерии снижают шанс подхватить инфекции верхних дыхательных путей.Во время кашля поток воздуха из легких может достигать скорости 100 км/ч. А когда мы чихаем, из носа наружу вырывается более ста тысяч микроорганизмов, которые разлетаются на расстояние до 4 метров. Видите простуженного человека? Отойдите от него подальше.В Японии с древних времен распространена практика “лесных ванн”, во время которых человек неспешно прогуливается и дышит целебным воздухом. Помимо прекрасной релаксации этот прием дает и выраженный профилактический эффект: лесной воздух насыщен природными антимикробными соединениями, которые активизируют иммунитет. Если вы живете в средней полосе, найдите время для того, чтобы прогуляться в хвойном лесу: воздух в нем считается самым полезным.Если вы уже чувствуете себя неважно, съешьте 1-2 чайных ложки перед сном. Во многих случаях мед более эффективно снижает интенсивность кашля, чем аптечные сиропы.Никогда не сморкайтесь с усилием – это может привести к повреждению слизистой носа, а из-за этого бактерии могут проникнуть глубже в дыхательные пути, что станет причиной бактериальной инфекции.Некоторые вирусы способны сохранять жизнеспособность на влажных поверхностях (например, на использованных салфетках) до 72 часов. Выбрасывайте одноразовые платочки сразу после использования и в разгар эпидемии не прикасайтесь к журналам в поликлиниках или салонах красоты.Постоянный стресс и отсутствие полноценного отдыха ослабляют защитные силы организма. Так что считайте двухнедельный отпуск лекарством, которое поможет вам не заболеть, и обязательно отвлекайтесь от работы.Ученые уже много лет изучают взаимосвязь между качеством сна и простудными заболеваниями. Научно доказано: чем больше вы спите во время болезни, тем быстрее сможете выздороветь. Во время сна повышается активность белков, которые борются с инфекцией.Вакцинация – самый эффективный способ защитить себя от гриппа, но имейте в виду: делать прививку нужно как минимум за месяц до сезонного пика заболеваемости, иначе она не имеет смысла.Подумайте над тем, чтобы в разгар сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ отказаться от традиционных рукопожатий. По мнению врачей, таким образом передается огромное количество болезнетворных бактерий, а значит – вы рискуете заразиться.Если вам необходимо быстро избавиться от заложенности носа, выбирайте сосудосуживающие спреи – они эффективнее, чем капли, к тому же пользоваться ими легче и удобнее. Обратите внимание: врачи не рекомендуют пользоваться любыми сосудосуживающими препаратами дольше, чем три дня. Если вы нарушаете это правило, начинается обратный эффект: сосуды перестают работать как надо и заложенность усугубляется.Мойте руки каждый раз, когда вы приходите домой или в офис (особенно тщательно после поездки на общественном транспорте) и еще раз – перед едой. И не торопитесь: сначала намыливайте руки не менее 20 секунд, тщательно смойте и вытрите насухо.Вы можете существенно снизить риск простудных заболеваний при помощи медитации, - утверждают врачи из Университета Висконсина. Участники исследования, которые в течение 8 недель уделяли практикам 15 минут ежедневно, простужались на 60% реже и на 33% сокращали срок выздоровления.Любой вид регулярной физической активности – аэробика, плавание, бег, лыжи или просто прогулки в хорошем темпе могут усилить сопротивляемость организма почти вдвое. Активизация кровообращения, временный подъем температуры тела и учащенное дыхание укрепляют иммунитет.Это самый мягкий стиль йоги. Но при помощи несложных асан и дыхательных упражнений можно активизировать собственную защиту организма. В Университете Осло замеряли количество клеток, которые отвечают за активность иммунитета. Выяснилось, что после сеанса йоги их число возрастает почти вдвое, причем эффект сохраняется в течение двух часов после занятия.Многочисленные исследования подтверждают, что этот элемент необходим для борьбы с простудными заболеваниями. При появлении первых симптомов начинайте принимать пищевые добавки с цинком, чтобы выздороветь быстрее. Ученые уверены, что цинк препятствует воспроизводству вируса и внедрению в клетки.Трижды в день полощите горло обычной кипяченой водой в течение 15 секунд – этот элементарный прием поможет предотвратить заболевания верхних дыхательных путей.Черника, голубика, ежевика, брусника, клюква – все эти ягоды не зря называют природными таблетками. Они укрепляют иммунную систему за счет высокой концентрации антоцианов – растительных антиоксидантов, которые способны бороться с воспалительными процессами. В разгар гриппа и простуды старайтесь съедать не меньше 1/2 стакана свежих или замороженных ягод.