Медики назвали причины частой боли в ногах

Неправильный образ жизни, по мнению исследователей, может привести к частым болям в ногах у мужчин и женщин.У мужчин боли в пальцах ног возникают из-за лишнего веса или артрита. Женщины мучаются неприятными ощущениями в пятках после употребления спиртного. Однако, на боли в ногах также жалуются женщины, ведущие здоровый образ жизни.В ходе исследования ученые выяснили, что у женщин с лишним весом боль в ногах появлялась после 40 лет. Если же неприятные ощущения возникают раньше, то часто это бывает связано с ношением обуви на высоких каблуках.Ученые для профилактики болей в ногах предлагают мужчинам перейти на правильное питание, а женщинам носить удобную обувь.