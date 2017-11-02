Эффективная диета под Новый год: как быстро сбросить 10 кг
Нет ничего плохого в том, что ты хочешь быстро похудеть, но очень важно сделать этот процесс безопасным и начать здоровый образ жизни в целом.
Для достижения этой цели следуй простым правилам, которые помогут тебе до Нового года обрести идеальную фигуру!
Шаг №1. -500 ккал
Уменьши лишние калории. Если ты хочешь похудеть достаточно быстро, калорийность рациона стоит уменьшить на 500 ккал, особенно, если сейчас она составляет более 3500 ккал. Если же этот показатель у тебя равен 2500 ккал и меньше, дополнительно уменьшать его не стоит.
С помощью этого шага можно без особых проблем похудеть за оставшиеся 2 месяца уходящего года.
Используй программные онлайн-приложения, которые позволят тебе вести свой собственный дневник питания и подсчитывать количество калорий в течение дня.
Шаг №2. Введи в рацион белок, фрукты и овощи
Фрукты и овощи содержат много клетчатки и при этом имеют низкую калорийность. Это отличное сочетание для успешного снижения веса.
Белок также необходим для гармоничной диеты и потери веса. Это питательное вещество помогает организму полноценно функционировать, поддерживать мышечную массу и придает новых сил для активности в течение дня. Введи в рацион яйца, нежирную говядину, свинину и птицу, морепродукты, домашний йогурт и творог.
Шаг №3. Кардиотренировки
Для максимальной эффективности диеты тебе необходимо добавить в свой распорядок дня кардиотренировки. Сочетание сбалансированной диеты и физических упражнений помогут быстрее и эффективнее избавиться от лишнего веса, чем каждая из этих составляющих по отдельности.
Достаточно посвящать кардиотренировкам 150 минут в неделю, но при желании это время можно увеличить до 300 минут для дополнительной пользы.
Шаг №4. Больше воды
Вода - отличный напиток, который поможет тебе похудеть. Выпивай приблизительно 1,5-2 литра чистой негазированной воды в течение дня небольшими порциями. Это на самом деле полезно!
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