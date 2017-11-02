Эффективная диета под Новый год: как быстро сбросить 10 кг

Четыре шага стать стройной.Нет ничего плохого в том, что ты хочешь быстро похудеть, но очень важно сделать этот процесс безопасным и начать здоровый образ жизни в целом.Для достижения этой цели следуй простым правилам, которые помогут тебе до Нового года обрести идеальную фигуру!Уменьши лишние калории. Если ты хочешь похудеть достаточно быстро, калорийность рациона стоит уменьшить на 500 ккал, особенно, если сейчас она составляет более 3500 ккал. Если же этот показатель у тебя равен 2500 ккал и меньше, дополнительно уменьшать его не стоит.С помощью этого шага можно без особых проблем похудеть за оставшиеся 2 месяца уходящего года.Используй программные онлайн-приложения, которые позволят тебе вести свой собственный дневник питания и подсчитывать количество калорий в течение дня.Фрукты и овощи содержат много клетчатки и при этом имеют низкую калорийность. Это отличное сочетание для успешного снижения веса.Белок также необходим для гармоничной диеты и потери веса. Это питательное вещество помогает организму полноценно функционировать, поддерживать мышечную массу и придает новых сил для активности в течение дня. Введи в рацион яйца, нежирную говядину, свинину и птицу, морепродукты, домашний йогурт и творог.Для максимальной эффективности диеты тебе необходимо добавить в свой распорядок дня кардиотренировки. Сочетание сбалансированной диеты и физических упражнений помогут быстрее и эффективнее избавиться от лишнего веса, чем каждая из этих составляющих по отдельности.Достаточно посвящать кардиотренировкам 150 минут в неделю, но при желании это время можно увеличить до 300 минут для дополнительной пользы.Вода - отличный напиток, который поможет тебе похудеть. Выпивай приблизительно 1,5-2 литра чистой негазированной воды в течение дня небольшими порциями. Это на самом деле полезно!