Диетологи подсказали, что есть осенью пожилым людям
Ежедневный рацион питания осенью и зимой для людей старше 50 лет должен состоять из разнообразных продуктов растительного происхождения, а также злаковых, бобовых, рыбы, морепродуктов и несколько раз в неделю - мяса.
Витамины и другие полезные микроэлементы будут способствовать укреплению иммунной системы у пожилых людей, что немаловажно, потому как именно они больше остальных подвержены риску подхватить сезонные вирусы. К тому же, в таком возрасте банальный грипп или ОРВИ могут привести к серьезным осложнениям из-за возрастных особенностей.
Диетологи утверждают, что осенью пожилым людям следует садиться на средиземноморскую диету, которая обеспечивает эффект профилактики атеросклероза и заодно укрепляет здоровье в целом.
Продукты, снижающие уровень плохого холестерина и повышающие защитную функцию организма:
- напитки: вода, зеленый чай, травяные отвары из мяты, липы, иван-чая, шиповника, зверобоя, ягодные морсы, свежеотжатые фруктовые и овощные соки;
- свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень;
- квашеная капуста;
- мед и другие продукты пчеловодства;
- гречневая, перловая, ячневая, овсяная, пшеничная и другие каши;
- орехи и семечки;
- рыба и морепродукты;
- говядина и говяжья печень, сердце, почки;
- фасоль и горох;
- оливковое масло;
- семена льна;
- цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы;
- молоко и кисломолочные продукты, творог.
Очень важно планировать меню на каждый день и составлять его таким образом, чтобы оно было разнообразным. Также, диетологи советуют пожилым людям вообще отказаться от жареных и копченых продуктов, потому как в них содержатся канцерогены и много соли, а это можно угнетать иммунную систему и поспособствовать развитию различных заболеваний, которые в преклонном возрасте не так просто вылечить.
Антиатеросклеротическая направленность осеннего рациона для пожилых людей позволит им чувствовать себя бодрыми и сильными, а также позаботится о ясности ума, что очень полезно для всех, кому за 50.
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