Диетологи подсказали, что есть осенью пожилым людям

Оказывается, питание пожилых людей в осенний период должно быть не таким, как у молодых.Ежедневный рацион питания осенью и зимой для людей старше 50 лет должен состоять из разнообразных продуктов растительного происхождения, а также злаковых, бобовых, рыбы, морепродуктов и несколько раз в неделю - мяса.Витамины и другие полезные микроэлементы будут способствовать укреплению иммунной системы у пожилых людей, что немаловажно, потому как именно они больше остальных подвержены риску подхватить сезонные вирусы. К тому же, в таком возрасте банальный грипп или ОРВИ могут привести к серьезным осложнениям из-за возрастных особенностей.Диетологи утверждают, что осенью пожилым людям следует садиться на средиземноморскую диету, которая обеспечивает эффект профилактики атеросклероза и заодно укрепляет здоровье в целом.- напитки: вода, зеленый чай, травяные отвары из мяты, липы, иван-чая, шиповника, зверобоя, ягодные морсы, свежеотжатые фруктовые и овощные соки;- свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень;- квашеная капуста;- мед и другие продукты пчеловодства;- гречневая, перловая, ячневая, овсяная, пшеничная и другие каши;- орехи и семечки;- рыба и морепродукты;- говядина и говяжья печень, сердце, почки;- фасоль и горох;- оливковое масло;- семена льна;- цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы;- молоко и кисломолочные продукты, творог.Очень важно планировать меню на каждый день и составлять его таким образом, чтобы оно было разнообразным. Также, диетологи советуют пожилым людям вообще отказаться от жареных и копченых продуктов, потому как в них содержатся канцерогены и много соли, а это можно угнетать иммунную систему и поспособствовать развитию различных заболеваний, которые в преклонном возрасте не так просто вылечить.Антиатеросклеротическая направленность осеннего рациона для пожилых людей позволит им чувствовать себя бодрыми и сильными, а также позаботится о ясности ума, что очень полезно для всех, кому за 50.