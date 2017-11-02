Названы самые эффективные меры профилактики инсульта

Медики подсказали, как уберечься от инсульта.Если раньше медицинская статистика указывала на тот факт, что инсульт опасен только для пожилых людей и очень редко - молодежь была в зоне риска и то из-за наличия серьезных патологий развития сердца и сосудов. То теперь инсульт заметно "помолодел" и настигнуть он может в 20, 30 и 40 лет, по крайней мере, для медиков это не будет неожиданностью.в том, попадет ли человек в группу риска инсульта, и если в семье кто-то из старших родственников уже сталкивался с сосудистыми заболеваниями - вероятно, что следующие поколения будут под угрозой.Нередко причиной инсульта называют стресс. Поэтому очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы чрезмерное волнение не перетекло в сердечный приступ или инсульт и научиться справляться с негативными эмоциями.Неправильное и калорийное питание приводит не только к ожирению, но и к тому, что сосуды переполняются холестерином и в них начинают образовываться бляшки, плюс ко всему они теряют свою эластичность и становятся слишком уязвимыми. Рано или поздно сосудистые нарушения приводят к инсультам.Повышенное артериальное давление в большинстве случаев - следствие ожирения. А сама по себе гипертоническая болезнь является одним из главных факторов риска развития инсульта.- правильное, сбалансированное питание, обогащенное Омега-3, а также витаминами и минералами;- активный образ жизни;- контроль артериального давление;- похудение в случае, если человек уже имеет какую-то из степеней ожирения;- избегание стрессов и поддержка психического здоровья;- ограничение употребления алкогольных напитков;- отказ от курения;- употребление минимального количества соли и сахара.Ведите здоровый образ жизни и не доводите себя до страшных последствий, из которых выбраться будет не так уж легко. Как известно, при инсульте за 3-6 часов клетки мозга могут полностью отмереть и восстановить их уже невозможно.