Названы самые эффективные меры профилактики инсульта
Если раньше медицинская статистика указывала на тот факт, что инсульт опасен только для пожилых людей и очень редко - молодежь была в зоне риска и то из-за наличия серьезных патологий развития сердца и сосудов. То теперь инсульт заметно "помолодел" и настигнуть он может в 20, 30 и 40 лет, по крайней мере, для медиков это не будет неожиданностью.
Кто более остальных подвержен инсульту?
Врачи убеждены, что семейный анамнез играет ключевую роль в том, попадет ли человек в группу риска инсульта, и если в семье кто-то из старших родственников уже сталкивался с сосудистыми заболеваниями - вероятно, что следующие поколения будут под угрозой.
Люди, которые постоянно находятся под влиянием стрессов. Нередко причиной инсульта называют стресс. Поэтому очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы чрезмерное волнение не перетекло в сердечный приступ или инсульт и научиться справляться с негативными эмоциями.
Мужчины и женщины, страдающие от ожирения. Неправильное и калорийное питание приводит не только к ожирению, но и к тому, что сосуды переполняются холестерином и в них начинают образовываться бляшки, плюс ко всему они теряют свою эластичность и становятся слишком уязвимыми. Рано или поздно сосудистые нарушения приводят к инсультам.
Гипертоники. Повышенное артериальное давление в большинстве случаев - следствие ожирения. А сама по себе гипертоническая болезнь является одним из главных факторов риска развития инсульта.
Получается, что самыми верными способами профилактики инсульта являются:
- правильное, сбалансированное питание, обогащенное Омега-3, а также витаминами и минералами;
- активный образ жизни;
- контроль артериального давление;
- похудение в случае, если человек уже имеет какую-то из степеней ожирения;
- избегание стрессов и поддержка психического здоровья;
- ограничение употребления алкогольных напитков;
- отказ от курения;
- употребление минимального количества соли и сахара.
Ведите здоровый образ жизни и не доводите себя до страшных последствий, из которых выбраться будет не так уж легко. Как известно, при инсульте за 3-6 часов клетки мозга могут полностью отмереть и восстановить их уже невозможно.
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