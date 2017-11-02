Питание для профилактики рака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Питание является одним из главных факторов не только в профилактике, но и в лечении рака.Вот что нужно изменить в питании для профилактики рака.. Доказано, что переедание вызывает избыточное образование жира в организме, что приводит к нарушению гормонального баланса, что, в свою очередь, стимулирует усиленный рост клеток. Известно, что рак развивается в результате изменений в одной-единственной клетке, неограниченно начинает делиться, а организм теряет контроль над этим процессом и не может его остановить.. Жареная пища, колбасно-сосисочные изделия, кондитерские, особенно содержащие маргарин и кремы, способствующие развитию атеросклероза, и болезней, связанных с ним - ожирения, гипертонии, диабета, онкологических заболеваний. В колбасные изделия в качестве консерванта добавляются нитриты, которые в организме превращаются в канцерогенные нитрозамины.. Заменить подсолнечное, кукурузное, соевое масла на мононенасыщенные (оливковое масло, авокадо) и омега-3 жиры (рыбий жир, льняное семя, грецкие орехи). Масла, богатые омега-6 и омега-9 жирами, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое, вызывают "тихие" воспаления в организме. Но с жирами также нельзя взять меру: дневная норма потребления - 1 столовая ложка.. Широко навязываемая мысль о том, что алкоголь полезен, не соответствует действительности: потребление алкоголя повышает риск развития рака, особенно ротовой полости, глотки, пищевода, печени, молочной железы, колоректального и яичников. Из алкоголя допустимо в небольшом количестве красное сухое вино, богатое антиоксидантом ресвератролом , и то лишь в возрасте 40 лет.. Прием овощей и фруктов сокращает риск развития рака почти в 2 раза таких заболеваний, как рак молочной железы, мочевого пузыря, простаты, легких.Растительная пища является источником витаминов, минералов и так называемых фитохимические веществ, которые защищают клетки организма от разрушающего действия свободных радикалов (вид молекул или атомов, которые "бомбардируют" клетки и приводят к болезням, мутаций и преждевременной смерти), имеют антимутагенные свойства (предотвращают злокачественном перерождению клеток), антиканцерогенные (предотвращают разделения раковых клеток), иммуномодулирующие (повышают иммунный "контроль" организма над развитием рака). Поэтому чем разнообразнее наша пища, тем более фитохимических веществ получает организм, тем лучшим является его защита.