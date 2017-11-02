Дети становятся алкоголиками и наркоманами из-за родителей

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Разобраться в проблеме решили специалисты, которые утверждают, что на то, будет ли ребенок курить, употреблять наркотики и алкоголь, напрямую влияет манера воспитания, поэтому лучше всего, когда родители устанавливают четкие правила и разумны в своем поведении.Но тут же они предупредили: строгая дисциплина столь же опасна, как и отсутствие контроля. Так, по мнению эксперта Амадор Калафат, дети с авторитарными родителями, редко проявляющими любовь, пускаются во все тяжкие. Между тем, обилие любви также часто ведет к нездоровым практикам. Это показало исследование, которое проводилось в шести европейских странах при участии примерно 8 тысяч подростков 11-19 лет. Детей спрашивали, как их воспитывают родители.Оказалось, разные схемы воспитания работали отличным образом. Примечательно: наркотическая зависимость не всегда касается самих наркотиков. Сюда входят также рецептурные препараты, алкоголь, сигареты.С элементом, вызывающим зависимость, человек контактирует постоянно, и вскоре становится настолько зависимым, что уже не может без этого элемента.Вследствие приема наркотиков человек страдает от галлюцинаций, потери самоконтроля, памяти, депрессии, неумеренного аппетита, повреждений жизненно важных органов. У него начинают портиться зубы, а в перспективе могут развиться различные другие болезни.Как правило, люди с наркотической зависимостью хотели бы от нее избавиться, но самостоятельно сделать это не могут. Согласно исследованиям, мозг зависимых людей работает особым образом, реагируя по-другому на элементы, вызывающие зависимость. Зависимость — приобретенная черта.