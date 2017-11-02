Ученые: сидеть с прямой спиной вредно для здоровья

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Ученые из Австралии заявили, что сидеть с прямой спиной вредно для здоровья. К такому выводу пришли специалисты из Университета Квинсленда.Исследователи считают, что удерживать спину во время сидения в строго вертикальном положении не нужно, так как нелегко принять эту позу и находиться в ней долгое время. Сидеть в таком положении может быть даже вредным для здоровья.Ранее считалось, что оказываемое давление на диски позвоночника будет наименьшим при удержании спины во время сидения прямо.Однако австралийские ученые провели эксперимент с участием 10 добровольцев. Участникам исследования предложили имитировать различные позы при сидении.Одновременно специальной аппаратурой замерялся угол наклона спины каждого испытуемого. По результатам еще одного проведенного исследования, стало ясно, что позвоночные диски не страдают от сидения.Какая поза наиболее удобная для сидения, эксперты продолжают искать, и также они уверены, что в случае если бы сидение оказывало вредное воздействие на позвоночник, то люди не сидели бы так много времени.