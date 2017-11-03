Грипп в России: вакцинация и новый штамм

Хотя эпидемия гриппа в России еще не началась, связанные с ней мероприятия идут полным ходом. На совещании у президента России Владимира Путина руководитель министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что вакцинация населения проходит успешно, к середине октября уже было закуплено достаточное количество препаратов для прививок.В 44 регионах привито более 40% жителей, в некоторых местностях доля привитых достигает 55%. Из почти 58 миллионов россиян, прошедших процедуру вакцинации, 16,6 миллиона – дети, около 151 тысячи – беременные женщины.Какие штаммы будут курсировать в этом году – пока не сообщалось. Известно, что были зафиксированы случаи заражения новым штаммом – птичьим гриппом H5N8. Ранее люди не болели этой разновидностью вируса, хотя она относится к самым распространенным его видам.Заболевание протекает бессимптомно, антитела к этому виду гриппа были найдены у тех людей, которые работали с зараженными птицами, таким образом, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, происходит межвидовый переход штамма вируса. Ученые уже секвенировали геном этой разновидности гриппа, как и всех остальных разновидностей, курсирующих на территории Российской Федерации. Пока нет данных о том, будет ли грипп H5N8 приводить к каким-либо негативным последствиям. Наблюдения продолжаются, добавила Анна Попова.