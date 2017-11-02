Ученые: старение неизбежно

В течение многих веков, если не тысячелетий, люди задавались вопросом, как продлить молодость. В последнее время, казалось бы, с новыми достижениями в области изменения ДНК и изучения теломер можно было бы уже начать на что-то надеяться – но увы, последние исследования говорят о том, что старение нельзя остановить. Это не возможно ни математически, ни логически, ни теоретически. Разбиралась в механизме старения группа ученых из Университета Аризоны (University of Arizona).Старение и все биологические процессы, с ним связанные, так или иначе становятся результатом снижения активности клеток, потери ими своих функций. Что, если бы можно было этого избежать, отфильтровав самые активные клетки, чтобы они продолжали, например, производить коллаген, не давая появляться морщинам?Исследователи надеялись, что дегенеративные процессы в биохимии организма можно повернуть вспять с помощью «починки» ДНК и удлинения теломер. В теории звучит хорошо – но, к сожалению, с возрастом в организме становится слишком много активных клеток, которые начинают бесконтрольно делиться – наподобие раковых. Таким образом, либо в организме человека остаются не слишком активные клетки – и тогда он все равно стареет, либо их не остается, и рано или поздно деление слишком активных клеток приведет к раку.Механизм старения покрыт тайной. Почему клетки живых существ со временем теряют свои функции? Ученые отвечают: эволюция не так сильна, чтобы отбраковать гены, которые уже после произведения на свет потомства всего лишь делают существо менее функциональным. Если применить логику – старение также представляется неизбежным, так как клетки должны стареть и умирать, чтобы уступать дорогу новым. Однако это не означает, что нельзя попробовать продлить молодость или разработать способы противостояния раку.