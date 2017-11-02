Грудное вскармливание вдвое уменьшает риск внезапной детской смерти

Грудное вскармливание в течение минимум 2 месяцев снижает риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС) вдвое. Об этом сообщают ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии.Они проанализировали данные 8 международных исследований, в которых изучались 2259 случаев синдрома внезапной детской смерти. В контрольную группу вошли в общей сложности 6894 ребенка.Исследование показало, что чем дольше детей кормили грудью, тем ниже оказывался риск их внезапной смерти. Ученые подчеркивают, что вероятность СВДС уменьшалась не только при кормлении ребенка исключительно грудным молоком, но и при смешанном вскармливании. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют женщинам кормить детей грудью, хотя бы в течение 2 месяцев.Отметим, что последние исследования показывают, что грудное вскармливание полезно не только для ребенка, но и для кормящей матери. К примеру, исследование с участием более 4700 кореянок показало, что кормление грудью защищает матерей от метаболического синдрома - комплекса нарушений, повышающих риск сердечного приступа, инсульта и диабета.