Врачи объяснили, как правильно вести себя с женщиной «подшофе»

Осведомлен значит вооружен.Хотели весело провести время с подругой, но не рассчитали с количеством алкоголя? Не забывайте, что пьяная представительница прекрасной половины человечества в разы опаснее, чем трезвая.Итак, будем откровенны - вы однозначно вляпались по самые помидоры. А это значит, что нужно быть крайне осторожным, чтобы не нарваться на ураган эмоций.Не забывайте, что женщина, которая немного (очень) взяла не очень контролирует себя и свои поступки. Поэтому она может без стыда целоваться с охранником в клубе, танцевать на барной стойке и тому подобное. Не теряйте момент - получение фотографий и видео, но никаких "Сторис" в Instagram. Просто сохраняйте у себя на случай, если понадобится немного пошантажировать.Конечно же, речь идет не о банальных проповеди о том, что алкоголь - зло и так далее. Не забывайте, что вы вместе с ней, а следовательно - могли повлиять на количество этого "зла". Зато, попробуйте разыграть ее. К примеру, пришлите ей СМС-сообщение, якобы отправил ей руководитель, чтобы немного проучить варьятку. Напишите, что на следующее утро на 9:00 запланировано совещание, и ей нужно сделать квартальный отчет.Лучше молча выслушивать и занимать ее. И не важно, перед вами коллега по работе, или ваш любимый. Под градусом красавицы крайне опасны и могут наделать немного беды. К слову, если она обиделась и решила уйти - не позволяйте ей это сделать, чтобы она не натворила бед.Даже обычная улыбка, которая вам свойственна, может стать причиной грандиозного скандала. Попробуйте просто максимально нейтрально себя вести с другими, чтобы дома не пришлось прятаться от посуды, лететь в вас через всю квартиру.