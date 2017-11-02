13 продуктов, которые крадут молодость

Опасные продукты

Здоровый рацион сохранит красоту кожи и замедлит процесс старения. Стоит всего лишь ограничить потребление определенной еды, и заметные перемены во внешности тут же проявятся.Опасные продукты питания воруют твою молодость, красоту, здоровье! Запомни их и употребляй поменьше. А лучше — и вовсе исключи!ЭТОГО НУЖНО ЕСТЬ ПОМЕНЬШЕ!Соль — обманщик вкусовых рецепторов, она заставляет нас съедать больше еды, чем требуется. Соль вызывает обезвоживание кожи и ее преждевременное старение.Что делать? Отказаться от потребления слишком соленых блюд. Замени соль пряностями! Сушеная зелень, сельдерей, чеснок, кориандр, орегано, тмин, соевый соус, лимонный сок… Можно экспериментировать вволю со вкусом блюд и при этом питаться только полезными продуктами!Сахар разрушает кости, портит кожу и волосы. Попадая в организм, он буквально вытаскивает кальций из костей, лишает твое тело полезных микроэлементов!Что делать? Заменить сахар натуральным мёдом и сухофруктами, перестать есть откровенно химические сладости. Ради красоты стоит себя ограничить!Обезвоживает кожу и весь организм, доводя его до ужасного состояния. Лишает тебя бесценного витамина С!Что делать? Контролировать потребление любых спиртных напитков. Помнить, что систематическое употребление алкоголя — залог проблем с лицом и телом в будущем.Провоцирует различные грибковые инфекции, нарушает пищеварительные процессы, является причиной лишнего веса.Что делать? Заменить магазинный хлеб домашним. Желательно готовить бездрожжевой хлеб.Обезвоживает организм, нарушая при этом работу почек. Некрасивые мешки под глазами, отечность по утрам — то, что может стать настоящим наказанием для кофемана.Что делать? Заменить кофе цикорием. Если ты пьешь кофе для бодрящего эффекта — есть сушеный лимонник, повышающий давление. Это самый полезный природный стимулятор!Обезвоживает не хуже кофе! Вреден крепкий черный чай, вызывающий сбои в пищеварительной системе.Что делать? Пить травяные чаи, заваривать настой из сухофруктов. Пить воду с лимонным соком и мёдом.Растительные жиры повсюду: в масле, в маргарине, майонезе, печенье, тортах. Трансжиры не усваиваются организмом, он просто не знает, что с ними делать. Часто эти вещества вызывают нарушение обмена веществ и способствуют набору лишнего веса.Что делать? Избегать, покупать только домашнее сливочное масло.Любое магазинное мясо нужно есть в умеренных количествах, потому что это тяжелый продукт. Печень испытывает огромную нагрузку, переваривая мясо, купленное в супермаркете. Ведь оно содержит столько примесей и гормонов!Что делать? Есть мясо умеренно, покупая лишь проверенный продукт, лучше — на рынке, а не в магазине.Вредный для почек продукт, он также вызывает нарушения в различных внутренних органах. Маринад для шашлыка, сделанный с уксусом, грибы с уксусом, соленья… Это вредная пища!Что делать? Не использовать уксус в заправках и маринадах. Если использовать, то только яблочный уксус.Крахмал в чистом виде, в случае жареной картошки — крахмал, жир и соль. Чтобы понять, почему картофель вреден для красоты, нужно вспомнить, как сильно хочется попить воды после употребления этого продукта.Что делать? Есть поменьше картофеля в любом виде. Если очень уж хочется, лучше приготовить картофель на пару.Настоящий яд! Столько соли, сахара и вредных добавок нет ни больше нигде. Еда из фастфуда вызывает не только увядание кожи, но и нарушает гормональный баланс. Ешь вкусный гамбургер — теряешь вкус к жизни…Что делать? Готовить самостоятельно аналоги, используя полезные продукты: лаваш, фрукты, овощи, нежирное мясо, соевый соус.Много сахара, красители, пустые калории — всё это негативно сказывается на работе печени и других органов.Что делать? Перестать употреблять, пить компот, натуральный свежеотжатый сок, воду с лимоном и мёдом.Искусственные ароматизаторы, содержащиеся в копченостях, убивают печень, негативно влияют на состояние кожи.Что делать? Никогда не употреблять их в пищу.самые опасные продукты фотоОпасные пищевые продукты действительно вредят нам, и нужно что-то с этим делать! А как питаешься ты?Расскажи нам в комментариях. Искренне желаю тебе здоровья и красоты!