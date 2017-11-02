В этих продуктах содержится больше всего полезной Омега-3

Диетологи объяснили для чего нам жирные кислоты и в каких продуктах их искать.Омега-3 жирные кислоты являются одними из самых полезных веществ, входящих в состав продуктов растительного происхождения. Допускать дефицита этих кислот крайне нежелательно для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым долгие годы.- укрепление клеточных мембран и их защита;- расширение кровеносных сосудов;- снижение уровня "вредного" холестерина;- снятие воспаления во внутренних органах;- разжижение крови;- общеукрепляющее свойство для всего организма;- сохранение молодости за счет антиоксидантов.Как мы видим, перечень полезных свойств жирных кислот Омега-3 довольно таки внушительный, собственно поэтому врачи и советуют как можно чаще включать в рацион питания продукты, которые их содержат.Льняное семя - 7 г на 100 г семянОливковое масло - 0,761 г на 100 гГрецкие орехи - 2,6 г на 28 г ореховЛосось - 2 г на 100 г рыбыФорель - 1,3 г на 100 г рыбыБелокочанная капуста - 180 мг на 100 г капустыЦветная капуста - 104 мг на 100 гФисташки - 76 мг на 100 гКедровые орехи - 36 мг на 100 гОмега-3 жирные кислоты содержатся практически во всей рыбе, правда, их количество всегда отличается, но самыми обогащенными является лосось, скумбрия, тунец, палтус и форель.Особенно полезны Омега-3 вегетарианцам, потому как они, отказавшись от продуктов животного происхождения, недополучают множества аминокислот и других полезных компонентов, которые позаботились бы об их здоровье.