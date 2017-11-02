В этих продуктах содержится больше всего полезной Омега-3

Диетологи объяснили для чего нам жирные кислоты и в каких продуктах их искать.

Омега-3 жирные кислоты являются одними из самых полезных веществ, входящих в состав продуктов растительного происхождения. Допускать дефицита этих кислот крайне нежелательно для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым долгие годы.

Этими свойствами обладают Омега-3:

- укрепление клеточных мембран и их защита;

- расширение кровеносных сосудов;

- снижение уровня "вредного" холестерина;

- снятие воспаления во внутренних органах;

- разжижение крови;

- общеукрепляющее свойство для всего организма;

- сохранение молодости за счет антиоксидантов.

Как мы видим, перечень полезных свойств жирных кислот Омега-3 довольно таки внушительный, собственно поэтому врачи и советуют как можно чаще включать в рацион питания продукты, которые их содержат.

В этих продуктах вы найдете Омега-3:

Льняное семя - 7 г на 100 г семян

Оливковое масло - 0,761 г на 100 г

Грецкие орехи - 2,6 г на 28 г орехов

Лосось - 2 г на 100 г рыбы

Форель - 1,3 г на 100 г рыбы

Белокочанная капуста - 180 мг на 100 г капусты

Цветная капуста - 104 мг на 100 г

Фисташки - 76 мг на 100 г

Кедровые орехи - 36 мг на 100 г

Омега-3 жирные кислоты содержатся практически во всей рыбе, правда, их количество всегда отличается, но самыми обогащенными является лосось, скумбрия, тунец, палтус и форель.

Особенно полезны Омега-3 вегетарианцам, потому как они, отказавшись от продуктов животного происхождения, недополучают множества аминокислот и других полезных компонентов, которые позаботились бы об их здоровье.
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