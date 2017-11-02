В этих продуктах содержится больше всего полезной Омега-3
Омега-3 жирные кислоты являются одними из самых полезных веществ, входящих в состав продуктов растительного происхождения. Допускать дефицита этих кислот крайне нежелательно для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым долгие годы.
Этими свойствами обладают Омега-3:
- укрепление клеточных мембран и их защита;
- расширение кровеносных сосудов;
- снижение уровня "вредного" холестерина;
- снятие воспаления во внутренних органах;
- разжижение крови;
- общеукрепляющее свойство для всего организма;
- сохранение молодости за счет антиоксидантов.
Как мы видим, перечень полезных свойств жирных кислот Омега-3 довольно таки внушительный, собственно поэтому врачи и советуют как можно чаще включать в рацион питания продукты, которые их содержат.
В этих продуктах вы найдете Омега-3:
Льняное семя - 7 г на 100 г семян
Оливковое масло - 0,761 г на 100 г
Грецкие орехи - 2,6 г на 28 г орехов
Лосось - 2 г на 100 г рыбы
Форель - 1,3 г на 100 г рыбы
Белокочанная капуста - 180 мг на 100 г капусты
Цветная капуста - 104 мг на 100 г
Фисташки - 76 мг на 100 г
Кедровые орехи - 36 мг на 100 г
Омега-3 жирные кислоты содержатся практически во всей рыбе, правда, их количество всегда отличается, но самыми обогащенными является лосось, скумбрия, тунец, палтус и форель.
Особенно полезны Омега-3 вегетарианцам, потому как они, отказавшись от продуктов животного происхождения, недополучают множества аминокислот и других полезных компонентов, которые позаботились бы об их здоровье.
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