Напитки без сахара повышают риск инфарктов и инсультов
Таковы данные нового исследования, проведенного Колумбийским университетом США, которые цитирует Deutsche Welle.
Как сообщает независимый потребительский портал www.codecheck.info, в ходе исследования наблюдалось более 2,5 тысяч человек. Заболевания сердечно-сосудистой системы возникли у 559 участников, 338 скончалось от последствий болезней.
Руководитель частного Европейского института исследования продуктов и проблем питания EU.L.E. в Мюнхене Удо Польмер (Udo Pollmer) указывает на связь между заменителями сахара и ожирением.
В качестве примера Польмер, известный своими провокационными тезисами в области диетологии, приводит практику использования этих добавок при откорме свиней, указывая на аналогичное их действие на организм человека. Мозг получает ложный сигнал о поступлении большого количества калорий в организм и реагирует на это выделением инсулина, что позже приводит к обострению чувства голода.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил medic в категорию Кардиология
Добавить комментарий