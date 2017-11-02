Напитки без сахара повышают риск инфарктов и инсультов

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Ежедневное употребление газированных напитков с "нулевым" содержанием сахара и калорий, на 48% увеличивают риск возникновения инфарктов и инсультов.Таковы данные нового исследования, проведенного Колумбийским университетом США, которые цитирует Deutsche Welle.Как сообщает независимый потребительский портал www.codecheck.info, в ходе исследования наблюдалось более 2,5 тысяч человек. Заболевания сердечно-сосудистой системы возникли у 559 участников, 338 скончалось от последствий болезней.Руководитель частного Европейского института исследования продуктов и проблем питания EU.L.E. в Мюнхене Удо Польмер (Udo Pollmer) указывает на связь между заменителями сахара и ожирением.В качестве примера Польмер, известный своими провокационными тезисами в области диетологии, приводит практику использования этих добавок при откорме свиней, указывая на аналогичное их действие на организм человека. Мозг получает ложный сигнал о поступлении большого количества калорий в организм и реагирует на это выделением инсулина, что позже приводит к обострению чувства голода.