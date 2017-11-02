Прием гормональных препаратов не связан с развитием рака

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Исследование женщин, которые использовали стимулирующие гормоны для лечения бесплодия, показало, что нет прямых доказательств более высокого риска развития рака, сообщает AFP.Полученные результаты противоречат ряду исследований последних лет, что лечение бесплодия гормональными препаратами может повысить риск онкологического заболевания.Врачи предлагают несколько гормональных препаратов для стимуляции яичников производить яйцеклетки, заготовленные для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).В последние годы, в некоторых исследованиях был поднят вопрос безопасности, касающийся того, как препараты повышают уровень женских гормонов эстрадиола и прогестерона, которые, как полагают, играют определенную роль в груди, яичниках и развитии рака матки.Но новое исследование показало, что доказательств высокого риска гормональной терапии слишком мало и что картина, в целом, обнадеживает.Исследование проводилось среди почти 10 тысяч 30-летних женщин, получавших лечение от бесплодия в пяти американских клиниках в период с 1965 по 1988 год. В течение этого периода, врачи диагностировали среди группы испытуемых 749 случаев рака молочной железы, 119 - рака матки и 85 - рака яичников.Исследование выявило повышенный риск рака молочной железы, но не другие виды, среди подгруппы женщин, которые интенсивно принимали кломифен в 12 и более циклах лечения.Не было повышенного риска онкозаболеваний среди тех, кто принимал гонадотропины, кроме как в подгруппе женщин, которые оставались бездетными после лечения.По данным исследователей, большинство предыдущих исследований были слабыми, потому что наблюдали за малым числом больных и в течение коротких периодов.В докладе говорится о том, что многие женщины все еще относительно молоды, а эти виды рака, как правило, появляются в более поздние годы.Исследование было представлено в понедельник в Мюнхене, Германия, на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.