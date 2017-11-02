Учёные нашли часть мозга, отвечающую за похмелье

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Большинство из нас испытывали то самое чувство, когда, просыпаясь с утра после шумного алкогольного празднования с тошнотой и дикой головной болью, мы себе обещаем, что “такое больше не повторится”.Недавно учёные-неврологи из Университета Юты обнаружили те области мозга, которые отвечают за состояние похмелья. По мнению исследователей, именно этот фактор способствует тому, чтобы человек старался контролировать количество выпитого и не употреблял алкоголь слишком часто, пишет Daily Mail.По мнению учёных, их открытие может в дальнейшем помочь в лечении алкоголизма.Исследование возглавлял профессор Шариф Таха, опыты проводились на крысах.Исследование наглядно показало, что когда у крыс отключалась область головного мозга, называемая “боковая уздечка”, они могли употреблять всё больше алкоголя, не испытывая затем похмелья. Но вместе с тем, отсутсвие похмелья приводило к тому, что животные уже не могли себя контролировать и избегать злоупотреблений.По мнению учёных, те люди, у кого эта часть мозга не выполняет свою функцию “раскаяния” должным образом, более склонны к алкоголизму.