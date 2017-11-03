Итальянская кухня. Медики назвали рецепт здоровья

Медики открыли неожиданный рецепт здоровья сердечно-сосудистой системы. Этот продукт можно найти практически на любой кухне, а приготовление не займет много времени.Итальянские ученые решили проверить, как влияет на организм регулярное употребление пасты. Исследователи Университета Пизы провели опыты на лабораторных грызунах, которым в рацион питания включили макаронные изделия из муки высшего сорта.Параллельно с ними также исследовали группу мышей, которых кормили изделиями из цельной муки.Как показали исследования, та группа животных, которая питалась макаронами с ячменя, пережила сердечный приступ и большинство из подопытных не получили серьезных последствий для сердца.Этот эксперимент впервые показал, что деятельность кровеносной системы поддерживается питанием. В данном случае паста с большим содержанием бета-глюканы ячменя.Ученые сделали вывод, что регулярное употребление пасты с иммуномодулирующими агентами (бета-глюкан) безопасно увеличивает так называемые ветви кровеносных сосудов и как следствие уменьшает риски летальных случаев.