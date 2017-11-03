Кофе может защитить от редкого заболевания печени
Ученые провели исследование, в котором приняли участие пациенты, которые страдают от первичного склеротического цирроза печени (ПСХ) и первичного холангиолитического цирроза печени (ПХЦП), а также здоровые люди. Специалисты установили, что кофе в умеренных дозах значительно снижает риск развития данного заболевания.
Доктор медицины Крейг Ламмерт отметил, что одной чашки ароматного напитка в день вполне достаточно для снижения риска развития недуга.
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