Кофе может защитить от редкого заболевания печени

Американские ученые из клиники Майо выяснили, что кофе способен избавить человека от редкого заболевания печени - первичного склеротического холангита.Ученые провели исследование, в котором приняли участие пациенты, которые страдают от первичного склеротического цирроза печени (ПСХ) и первичного холангиолитического цирроза печени (ПХЦП), а также здоровые люди. Специалисты установили, что кофе в умеренных дозах значительно снижает риск развития данного заболевания.Доктор медицины Крейг Ламмерт отметил, что одной чашки ароматного напитка в день вполне достаточно для снижения риска развития недуга.