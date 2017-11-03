Матери-подростки чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

Женщины, которые впервые стали матерями в подростковом возрасте, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса, пережитого организмом, сообщают ученые из Гавайского университета. По словам специалистов, во время родов сердце подвергается сильному напряжению, что особенно вредно для молодых девушек.Чтобы прийти к таким выводам, эксперты изучили 1047 женщин в возрасте от 65 до 74 лет и обнаружили связь между возрастом рождения первого ребенка и вероятностью возникновения болезней сердца и кровеносных сосудов. Оценка риска производилась с использованием алгоритма, основанного на информации о возрасте, артериальном давлении, уровне холестерина и истории курения. Было установлено, что женщины, которые стали матерями до наступления 20 лет, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни, при этом самый низкий риск наблюдался среди женщин, которые никогда не рожали.«Матерям-подросткам, возможно, необходимо быть более внимательными в отношении факторов образа жизни, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, – говорит доктор Кэтрин Пиркле. – Например, таким женщинам следует поддерживать нормальный вес и уделять достаточное внимание физической активности. Кроме того, женщинам, родившим в юном возрасте, может потребоваться более интенсивный скрининг для оценки здоровья сердечно-сосудистой системы».