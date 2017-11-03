Химиотерапия может вызвать бесплодие у потомства женщин, прошедших лечение

Исследования ученых из Университета Юты показали, что курсы химиотерапии могут ухудшить фертильность не только у женщин, проходящих лечение, но и у их детей.Уже давно известно, что химиотерапия может нанести ущерб способности иметь потомство. По этой причине женщинам и мужчинам рекомендуется замораживать яйцеклетки или сперму до лечения. В ходе новых испытаний эксперты оценили, влияет ли химиотерапия на фертильность детей пациентов и пришли к выводу, что люди, рожденные женщинами, у которых была химиотерапия, на 72% реже рожали детей, чем население в целом. По мнению медиков, данный эффект в основном затрагивает женщин. У детей мужчин, которые прошли лечение химиотерапией, никаких выраженных изменений в фертильности не наблюдалось.Согласно полученным данным, дочери женщин, которые прошли химиотерапию, в последующем рожали детей на 71% реже, в то время как сыновья женщин, лечившихся химиотерапией, имели детей на 87% реже. Хотя полученные выводы кажутся очень драматичным, ученые отмечают, что должны быть проведены дополнительные исследования на более крупных группах населения, поэтому результаты являются предварительными. Специалисты говорят, что планируют повторить данное исследование через 10 лет, когда участники испытаний станут старше.Механизм передачи нарушений фертильности между поколениями пока что остается неизвестным. Специалисты подозревают, что это может быть связано с эпигенетикой – включением и выключением определенных генов в ДНК, передаваемых потомству