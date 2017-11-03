Загрязнение воздуха может вызывать рак почек и рак мочевого пузыря

Загрязнение воздуха связано с раком почек и раком мочевого пузыря, так как токсичные частицы могут оказывать негативное воздействие далеко за пределами легких, сообщают ученые из Барселонского института глобального здравоохранения.Проведенное исследование показало, что микроскопические частицы под названием PM2.5, высвобождаемые из автомобильных выхлопов, могут повысить риск смерти от рака почек или рака мочевого пузыря почти на 15%. Кроме того, люди, живущие вблизи оживленных дорог, особенно подвержены воздействию двуокиси азота из дизельных автомобилей, в связи с чем вероятность смерти от рака кишечника возрастает на 6%. Такие выводы были сделаны в ходе 22-летнего изучения более 600000 человек, проживающих в США.Чтобы воздух был чистым и безопасным для дыхания, правительство и автомобильная промышленность должны принять срочные меры по снижению содержания загрязняющих частиц в воздухе, говорят специалисты. Эти частицы представляют серьезную угрозу здоровью людей, так как могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.По словам экспертов, связь загрязнения воздуха с раком почек, раком мочевого пузыря и колоректальным раком требует дальнейшего изучения.