Загрязнение воздуха может вызывать рак почек и рак мочевого пузыря
Проведенное исследование показало, что микроскопические частицы под названием PM2.5, высвобождаемые из автомобильных выхлопов, могут повысить риск смерти от рака почек или рака мочевого пузыря почти на 15%. Кроме того, люди, живущие вблизи оживленных дорог, особенно подвержены воздействию двуокиси азота из дизельных автомобилей, в связи с чем вероятность смерти от рака кишечника возрастает на 6%. Такие выводы были сделаны в ходе 22-летнего изучения более 600000 человек, проживающих в США.
Чтобы воздух был чистым и безопасным для дыхания, правительство и автомобильная промышленность должны принять срочные меры по снижению содержания загрязняющих частиц в воздухе, говорят специалисты. Эти частицы представляют серьезную угрозу здоровью людей, так как могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.
По словам экспертов, связь загрязнения воздуха с раком почек, раком мочевого пузыря и колоректальным раком требует дальнейшего изучения.
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