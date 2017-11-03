Курение сигарет может вызвать воспалительное заболевание кишечника
В ходе испытаний на мышах было установлено, что грызуны, которые вдыхали сигаретный дым, имели признаки воспаления кишечника. По словам специалистов, курение активирует определенные белые кровяные клетки в легких, которые могут впоследствии переместиться в толстую кишку, вызвав воспаление кишечника. Легкие и пищеварительная система имеют между собой много общего, и в традиционной корейской медицине уже давно описывается связь между легкими и толстой кишкой. Болезнь Крона все чаще встречается у людей с заболеваниями дыхательных путей, и это позволяет предположить, что воспаление в легких связано с воспалением в кишечнике, говорят медики.
Помимо этого исследователи обнаружили, что мыши, подвергавшиеся воздействию табачного дыма, также страдали от колита, напоминающего болезнь Крона. Такой вывод был сделан после того, как эксперты выявили повышенный уровень слизи в толстой кишке и кровь в фекалиях грызунов.
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