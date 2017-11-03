Курение сигарет может вызвать воспалительное заболевание кишечника

Курение сигарет может вызвать болезнь Крона, предупреждают южнокорейские ученые из Сеула. Впервые исследователи обнаружили, что воздействие химических веществ, содержащихся в табаке, может вызвать воспалительное заболевание кишечника, основными симптомами которого являются боль в животе, диарея и потенциально опасная потеря веса.В ходе испытаний на мышах было установлено, что грызуны, которые вдыхали сигаретный дым, имели признаки воспаления кишечника. По словам специалистов, курение активирует определенные белые кровяные клетки в легких, которые могут впоследствии переместиться в толстую кишку, вызвав воспаление кишечника. Легкие и пищеварительная система имеют между собой много общего, и в традиционной корейской медицине уже давно описывается связь между легкими и толстой кишкой. Болезнь Крона все чаще встречается у людей с заболеваниями дыхательных путей, и это позволяет предположить, что воспаление в легких связано с воспалением в кишечнике, говорят медики.Помимо этого исследователи обнаружили, что мыши, подвергавшиеся воздействию табачного дыма, также страдали от колита, напоминающего болезнь Крона. Такой вывод был сделан после того, как эксперты выявили повышенный уровень слизи в толстой кишке и кровь в фекалиях грызунов.