Мигрень - это защитная реакция мозга?

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Приступы мигрени могут быть защитной реакцией головного мозга на окислительный стресс, который представляет собой клеточный процесс, связанный со старением и повышенной восприимчивостью к болезням. К таким выводам пришел доктор Джонатан Боркум (Jonathan Borkum) из Университета штата Мэн (University of Maine), статья которого опубликована в журнале Headache.Мигрень характеризуется сильными приступами головной боли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. В настоящее время не существует лечения мигрени и не известны ее причины. Наиболее широко используемые методы лечения включают в себя обезболивающие препараты.Доктор Джонатан Боркум выдвинул новую теорию. Он предполагает, что приступы мигрени могут быть частью механизма самозащиты головного мозга от окислительного стресса.При окислительном стрессе система не способна эффективно уравновешивать воздействие реактивных молекул, содержащих кислород, и повышенную восприимчивость к функциональному спаду. Существующие исследования уже показали, что мигрень проявляется при высоких уровнях окислительного стресса.Именно поэтому Боркум предполагает, что лечение, сфокусированное на окислительном стрессе, может быть более эффективным в предотвращении приступов мигрени.Несмотря на то, что мы привыкли думать о мигрени как о болезни, ее симптомы — в том числе боль, гиперчувствительность к слуховым и зрительным стимулам, тошнота — являются просто маркерами активации защитного механизма от окислительного стресса. Для того, чтобы решить проблему мигрени, необходимо понять, что именно порождает окислительный стресс.«Существование интегрированной системы защиты и восстановления мозга может оказаться весьма полезным — например, мы сможем узнать, как предотвратить нейродегенеративные заболевания», — говорит доктор Боркум.Он также надеется, что если теория будет доказана, то будут найдены эффективные методы лечения мигрени.