В 4% случаев тип рака определяют неправильно

Недавние исследования свидетельствуют о том, что молекулярно-генетическое тестирование на рак молочной железы иногда дает ошибки в определении типа рака. Об этом сообщают медики в журнале Cancer.Имеется в виду тестирование на ген HER2. Ученые определили, что у 22 из 530 женщин тип опухоли был неправильно определен. Сперва их отнесли к HER2-негативным, но вскоре повторное тестирование показало, что эти опухоли HER2-позитивные.Обозначеный ген HER2 определяет тип опухоли. Это очень важно, поскольку определенная терапия эффективна только для HER2-позитивных опухолей.Ошибки в генетическом тестировании происходили в местных небольших лабораториях. Повторное тестирование в центральной лаборатории в 4% случаях давало другой результат.Ученые объясняют, что на ген HER2 существует два вида тестирования: иммуногистохимический и так называемая флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Для достоверного результата следует применять одновременно оба метода. Большинство ошибок было сделано в местных лабораториях, в которых применялся только один метод.