Артефакты из памяти помогут лечить депрессию

Как, сообщает журнал Current Biology, артефакты в нашей памяти в конечном счете помогут разработать новые методы лечения депрессии, аутизма, а также ряд других патологий.Используя уникальную технику, команда под руководством ученых из Университета Брауна смогли заставить добровольцев воспринимать объекты как красные, в то время как они были на самом деле черно-белыми – и участники даже не догадывались об этом.Усилия ученых были направлены две конкретные области мозга, V1 и V2: обе являются частями коры головного мозга и обрабатывают основную визуальную информацию, полученную от глаз. Эксперименты, основанные на попытке получения нейроответа, в которых мозг постоянно контролировался с помощью МРТ, показали результаты в режиме реального времени.Исследователи теперь пытаются применить этот вид «тренировки» мозга для образовательных или терапевтических задач. Например, вполне возможно, что люди смогут поглощать новую информацию, даже не осознавая этого. Авторы методики практически уверены, что эта технология может быть применена для индукции ассоциативного обучения.