Почему лечиться вреднее, чем болеть



Арбидол. Этот препарат известен миру издавна, ведь еще в 70-х его активно испытывали на живых мышах. Изначально он представлялся, как оптимальное средство для борьбы с гриппами в категории А и В. На данный момент, его не редко можно увидеть по ТВ, где его позиционируют в качестве отличного средства против ОРВИ. Система здравоохранения внесла препарат в список, где есть много других названий, не доказавших эффективность на людях.



Оцилококцинум в большей степени используется для обмана сознания (эффект плацебо). Исследования проводились более чем на 3450 людях, и только у некоторых были отмечены незначительные улучшения, не имеющих повода для его приема.



Оксолиновая мазь — направлена в большей степени на профилактику, и для эффективной борьбы с распространенными инфекциями она практически не используется.



Римантадин — не безызвестный препарат, используемый для гриппа А. Касательно банальной простуды — он явно не справиться.





Витамин C. Представленный витамин является «одним в поле воином», который берет на себя роль уничтожителя всех носителей инфекции. Не будет лишним употребить его в небольшой дозе для профилактики.



Витамин A. Этот витамин — важная составляющая формирования нормального иммунитета, и, если он отсутствует, тогда борьба с инфекцией будет не так эффективна. На первых этапах заболеваниях вам потребуется около 2-3 грамм витамина, который лучше усваивается в жирной среде.



Цинк — контролирует состояние T-клеток, без должного функционирования которых вы можете запросто подхватить простуду. В результате, вы повышаете иммунную систему и создаете хорошую «стену» от проникновения вирусов.



В тот момент, как вы читаете эту статью, простаивая в очереди в аптеке, помните, что большая часть повышающих иммунитет препаратов не доказала своей эффективности, да и стоит дорого.Мы могли расширить границы нашей страницы и продолжить аптечно-рекламный список, но зачем это делать? Наша трата денег на фармацевтический бизнес обуславливается ярым желанием быть всегда здоровым, причем мы готовы выкладывать на это любую сумму. Чем же тогда лечиться и создать хорошие условия для предотвращения недуга?Перед тем, как мы начнем хвалить нашу иммунную систему, стоит отметить такую аминокислоту, как глютамин. Вещество является эталонным, поскольку из него аккумулируется основная энергия для кровяных телец. Как вы уже догадались, нехватка данной аминокислоты снижает защитные функции, поэтому нам очень просто захватить болезнь.Чтобы не допустить недуг, рекомендуется принимать около 2,95 грамма глютамина каждый день.Если вас постигло горе или сильный стресс, тогда придется увеличить дозу в 3-4 раза.Не забывайте, что отсутствие сна — это также хороший повод для того, чтобы заболеть или стать более уязвимым. Если вы плохо спите или находитесь в депрессии, тогда вы подвергаете себя болезненному состоянию.