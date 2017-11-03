Почему от алкоголя толстеют

Худеете? Набираете мышечную массу? Не можете отказаться от алкоголя? Держите ценную информацию о конфликте алкоголя с тренировочным процессом, чтобы в будущем не делать ошибок и добиваться лучшего результата.Согласно последним исследованиям, употребление алкоголя до тренировки и непосредственно после нее (в диапазоне 12-15 часов) разрушительно воздействует на все процессы организма восстановительного характера.Более того, в самих алкогольных напитках присутствует достаточно много углеводов, которые быстро откладываются в «депо» в виде жира.Когда человек принимает алкоголь внутрь, то у него автоматически тормозятся процессы выработки гормонов, в частности это касается тестостерона. Как вы знаете, проблемы с данным гормоном зеркально отражаются на здоровье мужском, а также на росте мышечной массы. Клетки тканей теряют воду и биологический возраст прогрессирует, ускоряя процессы старения.Стоит понимать, что даже 20 грамм водки действуют, как тормоз в вопросах синтеза протеина. При отсутствии важных аминокислот организм начинает кушать мышцы, ведь при недостаточном количестве запасов энергии он черпает её из самых доступных источников. В итоге, питательные вещества из мышц выводятся и их разрушение неизбежно.Как все уже знают, в течении ближайших часов после тренировки в организме открывается окно белков и углеводов, что означает всасывание организмом всех питательных веществ, если они есть. Таким образом, употребление алкогольных веществ резко тормозит эти процессы, препятствуя восстановлению.Будет неправильно, если мы не скажем это — алкоголь и тренировки на 100% не совместимы, и даже вредны. «Говорящая жидкость» убивает аминокислоты, и организму приходится высасывать их из мышечной ткани. Как результат — вы на тренировке не нарастили мышцы, а просто их сожгли.Если вы будете сидеть на алкогольной диете (по крайней мере, часто увлекаться распиванием данных напитков), то ваш живот (и не только) в скором времени превратится в огромный бицепс, состоящий из жира. Дело в том, что у спиртовых напитков есть огромное количество углеводов, которые бесполезны для нашего метаболизма, поэтому они откладываются в дипоциты.Для сравнения приведем пример, что в одном грамме алкоголя содержится около 7-10 калорий, и это только минимум того, что может быть. Наибольшее количество углеводов не в чистой водке, а в разных ароматических напитках, которую так любит молодежь.Поверьте, последние исследования не врут: после употребления всего 30-40 грамм обычной водки, жиросжигающая способность в нашем организме приостанавливается на 7-9 часов, причем тормозная система работает с интенсивностью в 68%! Таким образом, обмен веществ замедляется, и мы просто не можем адекватно развивать свое тело, подстраивая под тренировки.Как вы уже поняли, при употреблении алкоголя практически все энергетические элементы переходят в жировую прослойку, а сам организм приостанавливает использование накопленных жиров для расходования энергии. Все честно, вы пьете — а мышцы сжигаются.Если вас это не останавливает, то обратите внимание на то, что организму нужно минимум 24 часа, чтобы восстановиться после употребления алкоголя, и в этот период о высоких результатах тренировки можно забыть.