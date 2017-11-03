Чем полезна хурма?
Вторая половина осени — это время, когда хурма появляется в продаже. Самое время отправиться на рынок и вернуться домой с сезонным фруктом. Выбирайте хурму правильно: старайтесь приобрети пухлый, блестящий плод с гладкой кожей. На хурме не должно быть трещин, пятен и бочков. Мягкую хурму лучше не откладывать надолго, а съесть в тот же день; жесткой же можно дать немного времени дозреть.
Эксперты рассказали, как полезная хурма влияет на организм человека и на состояние здоровья в целом. Включите сезонный фрукт в свой рацион!
Иммунитет становится крепче
Регулярное употребление хурмы благоприятно влияет на иммунитет человека. Он становится крепче, а защитные функции организма активируются, помогая ему противостоять вирусам и инфекциям. Как здорово, что такой вкусный фрукт отличается такими ценными свойствами.
Иммунитет становится крепче за счет богатого состава хурмы. В ней в больших количествах присутствуют витамины группы В, С, калий, кальций, железо, йод, бета-каротин, полезные сахара.
Пищеварение улучшается
Хурма — верный друг пищеварительной системы человека. Она богата пищевыми волокнами, которые нормализуют работу кишечника и улучшают его микрофлору. В 100 граммах фрукта содержится 10% суточной нормы пищевых волокон. Это очень хороший показатель. Кроме того, хурма помогает бороться с кишечной палочкой и избавляет от диареи.
Риск развития рака снижается
Хурма — хороший помощник в борьбе с раком. Регулярное употребление диковинного фрукта помогает снизить риск возникновения и развития онкологии. Дело в том, что в хурме содержится большое количество ценных антиоксидантов, которые укрепляют организм изнутри и препятствуют деформации здоровых клеток.
Сердечно-сосудистая система укрепляется
Хурма позитивно влияет на здоровье сердца и сосудов. Многие кардиологи настоятельно советуют своим пациентам налегать на хурму. Все дело в том, что хурма — ценный источник калия, который так необходим сердечно-сосудистой системе для нормальной работы. По своему действию фрукт похож на валокордин. Хурма нормализует сердечный ритм и препятствует образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов.
Организм омолаживается
В хурме содержится витамин бета-каротин, который в организме человека преобразуется в витамина А, а также витамин Е и ценные антиоксиданты. Все эти вещества улучшают внешний вид человека: укрепляют ногти, возвращают блеск волосам, питают кожу изнутри. Кроме того, антиоксиданты замедляют процессы старения. Попадая в организм человека, они оказывают сопротивление свободным радикалам, разрушающим клетки изнутри. Фрукт с эффектом anti-age!
Зрение становится лучше
Хурма может помочь сохранить зоркость. За это отвечает бета-каротин, а также витамины группы В и С. Эти ценные вещества укрепляют здоровье глаз: улучшают способность к ночному видению, повышают цветовое восприятие и выступают в роли эффективной профилактики конъюнктивита.
Отеки спадают
Страдаете от отеков? Вам следует обратить особое внимание на хурму. Яркий фрукт является природным диуретиком. Это значит, что он обладает чудесной способностью избавлять человека от отеков и выводить из организма лишнюю воду. Спелая мякоть разгоняет застоявшуюся жидкость, а вместе с ней выводит из организма шлаки и токсины.
Кашель пропадает
Мало кто знает, но хурма помогает бороться с кашлем. Это уважительная причина включить ее в рацион, если вы заболели.
Простыли и никак не можете избавиться от кашля? Смешайте сок одного спелого плода с 3,5 столовой ложки теплой воды. Таким отваром необходимо полоскать горло несколько раз в день. Простуда, вне всяких сомнений, не задержится!
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