Чем полезна хурма?

Хурма — это диковинный фрукт. Он радует своих поклонников изысканным вкусом и богатым составом. Хурма хороша: она укрепляет иммунитет, поднимает настроение и утоляет чувство голода.Вторая половина осени — это время, когда хурма появляется в продаже. Самое время отправиться на рынок и вернуться домой с сезонным фруктом. Выбирайте хурму правильно: старайтесь приобрети пухлый, блестящий плод с гладкой кожей. На хурме не должно быть трещин, пятен и бочков. Мягкую хурму лучше не откладывать надолго, а съесть в тот же день; жесткой же можно дать немного времени дозреть.Эксперты рассказали, как полезная хурма влияет на организм человека и на состояние здоровья в целом. Включите сезонный фрукт в свой рацион!Регулярное употребление хурмы благоприятно влияет на иммунитет человека. Он становится крепче, а защитные функции организма активируются, помогая ему противостоять вирусам и инфекциям. Как здорово, что такой вкусный фрукт отличается такими ценными свойствами.Иммунитет становится крепче за счет богатого состава хурмы. В ней в больших количествах присутствуют витамины группы В, С, калий, кальций, железо, йод, бета-каротин, полезные сахара.Хурма — верный друг пищеварительной системы человека. Она богата пищевыми волокнами, которые нормализуют работу кишечника и улучшают его микрофлору. В 100 граммах фрукта содержится 10% суточной нормы пищевых волокон. Это очень хороший показатель. Кроме того, хурма помогает бороться с кишечной палочкой и избавляет от диареи.Хурма — хороший помощник в борьбе с раком. Регулярное употребление диковинного фрукта помогает снизить риск возникновения и развития онкологии. Дело в том, что в хурме содержится большое количество ценных антиоксидантов, которые укрепляют организм изнутри и препятствуют деформации здоровых клеток.Хурма позитивно влияет на здоровье сердца и сосудов. Многие кардиологи настоятельно советуют своим пациентам налегать на хурму. Все дело в том, что хурма — ценный источник калия, который так необходим сердечно-сосудистой системе для нормальной работы. По своему действию фрукт похож на валокордин. Хурма нормализует сердечный ритм и препятствует образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов.В хурме содержится витамин бета-каротин, который в организме человека преобразуется в витамина А, а также витамин Е и ценные антиоксиданты. Все эти вещества улучшают внешний вид человека: укрепляют ногти, возвращают блеск волосам, питают кожу изнутри. Кроме того, антиоксиданты замедляют процессы старения. Попадая в организм человека, они оказывают сопротивление свободным радикалам, разрушающим клетки изнутри. Фрукт с эффектом anti-age!Хурма может помочь сохранить зоркость. За это отвечает бета-каротин, а также витамины группы В и С. Эти ценные вещества укрепляют здоровье глаз: улучшают способность к ночному видению, повышают цветовое восприятие и выступают в роли эффективной профилактики конъюнктивита.Страдаете от отеков? Вам следует обратить особое внимание на хурму. Яркий фрукт является природным диуретиком. Это значит, что он обладает чудесной способностью избавлять человека от отеков и выводить из организма лишнюю воду. Спелая мякоть разгоняет застоявшуюся жидкость, а вместе с ней выводит из организма шлаки и токсины.Мало кто знает, но хурма помогает бороться с кашлем. Это уважительная причина включить ее в рацион, если вы заболели.Простыли и никак не можете избавиться от кашля? Смешайте сок одного спелого плода с 3,5 столовой ложки теплой воды. Таким отваром необходимо полоскать горло несколько раз в день. Простуда, вне всяких сомнений, не задержится!