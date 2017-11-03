Самый популярный метод лечения похмелья объявили бесполезным

Не следует "лечить подобное подобным", когда дело касается избавления от похмелья. Исследователи доказали, что это самая плохая тактика из всех возможных.Многие из нас слышали о старинном рецепте лечения похмелья, при котором рекомендуется выпить небольшое количество спиртного, превозмогая отвращение, чтобы потом немедленно испытать облегчение всех симптомов. Однако новое исследование показало, что это худшая тактика из всех возможных. Действительно, алкоголь поначалу принесет облегчение, но оно будет недолговременным. Спиртное лишь притупит на какое-то время чувствительность организма, но впоследствии все симптомы проявят себя вновь, возможно, в еще более сильной степени."Не существует никаких научных доказательств того, что алкоголь способен лечить похмелье, - говорят ученые из Wake Forest Baptist Medical Center в Северной Каролине. - В лучшем случае, он лишь оттянет его наступление на какое-то время, но не избавит вовсе. Мы настоятельно не рекомендуем прибегать к этой "народной" методике".Похмелье, к слову, все еще плохо понимается наукой. Существуют предположения, что этанол так негативно воздействует на организм из-за обезвоживания и изменений иммунной системы, а также метаболизма глюкозы. Классическими симптомами похмелья являются головная боль, жажда, усталость, головокружение, тошнота и упадок настроения. Все это достигает своего пика в тот момент, когда уровень алкоголя в крови доходит до нуля. Ученые советуют избавляться от похмелья за счет отдыха, употребления воды и аспирина, хотя все эти средства тоже не дают стопроцентного эффекта. И лучшим лекарем в этом случае является время.