5 простых способов очистить организм

Организм человека — сложный механизм, возможности которого безграничны. Правда, это вовсе не значит, что ему время от времени не нужна помощь. К примеру, систематическое отклонение от правильного питания заметно истощает организм и пагубно влияет на состояние здоровья.Устраивайте детокс-каникулы, чтобы помочь организму избавиться от шлаков, токсинов и вернуться в нормальный рабочий ритм.Грамотный питьевой режим — первый шаг на пути к хорошему самочувствию и отличному настроению. Начинайте день со стакана воды с лимоном и совсем скоро вы почувствуете позитивные перемены. Дело в том, что вода сама по себе нормализует метаболизм и укрепляет иммунитет, а вместе с лимоном — мягко очищает организм от шлаков и токсинов, а также заряжает порцией антиоксидантов.Не забывайте пить воду и в течение дня. В среднем человек должен ежедневно выпивать минимум 1 литр чистой питьевой воды. В напиток можно добавить не только лимон: имбирь и куркума, например, отличаются эффективным противовоспалительным действием.Если вы хотите максимально очистить организм от всего вредного и ненужного, то скорректируйте свой рацион. Откажитесь от жирного, жареного и соленого и налегайте на салаты. Важное уточнение: салаты должны быть преимущественно овощные. Майонез и калорийные соусы или заправки категорически запрещены.Овощной салат можно сделать более питательным, но при этом оставить его полезным и легким. Добавьте в список ингредиентов отварную курицу, красную или белую рыбу на пару или морепродукты. Все эти продукты позитивно влияют на здоровье и заряжают энергией.Гигиена полости рта — это важно. Об это вам расскажет каждый стоматолог. Причин не верить специалисту нет. Чистота полости рта действительно важна. При этом она совсем не ограничивается чисткой зубов и ополаскиванием.Большинство бактерий, которые обитают в полости рта, скапливаются на языке человека. Его мы обычно не чистим так тщательно, как зубы. Не игнорируйте язык и чистите его специальным скребком или обратной стороной зубной щетки. В полости рта не будут образовываться болезнетворные бактерии, которые будут нарушать работу пищеварительной системы и приводить к внутренним воспалениям ЖКТ.Медитация — важная часть очищения организма. Она помогает не только вернуть гармонию в эмоциональный фон человека, но и укрепить здоровье и очистить организм.Регулярная медитация показывает свои результаты уже через 8 недель регулярных занятий. У человека улучшается самочувствие, нормализуется работа нервной системы и пропадают признаки усталости и депрессии. В итоге пищевая дисциплина становится лучше — больше не хочется есть запрещенные сладости и вкусности.Массаж — важная часть любой детокс-программы. Запишитесь на несколько сеансов расслабляющего массажа и регулярно делайте его в домашних условиях с помощью жесткой щетки. Последний вариант — самый эффективный и весьма бюджетный.Как правильно делать массаж жесткой щеткой? Примите душ, распарьте кожу и начните массировать себя щеткой круговыми движениями. Такой массаж раскрывает поры, удаляет омертвевшие клетки кожи и улучшает лимфоток. В результате из организма эффективнее выводяться шлаки и токсины, а самочувствие становится лучше.