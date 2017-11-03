Как избавиться от кровоточивости десен в домашних условиях
Проблема кровоточивости десен может коснуться каждого, поэтому необходимо заранее знать пути ее решения. В народной медицине существует множество методов, которые помогают избавиться от плохого запаха изо рта, кровоточивости десен, болезненности зубов и других явлений, приносящих человеку дискомфорт и страдания. Чтобы знать, стоит ли прибегать к каким-то методам лечения кровоточивости десен, нужно ознакомиться с вероятными причинами, спровоцировавшими данное нарушение.
Причины кровоточивости десен:
- недостаточная гигиена полости рта;
- неподходящая, например, слишком жесткая зубная щетка;
- чересчур интенсивный процесс чистки зубов и надавливание;
- нехватка витамина К в организме;
- лейкемия;
- прием препаратов для разжижения крови;
- нарушения свертываемости крови и другие проблемы кровеносной системы;
- инфекционные заболевания ротовой полости и зубов.
Естественно, все вышеперечисленные причины возникновения кровоточивости десен следует для начала устранить. Помочь в этом может только врач и не стоит даже пытаться заниматься самолечением. Во всяком случае, если устранить дефицит витамина К и начать правильно и своевременно чистить зубы человек еще может сам, то поставить себе точный диагноз без помощи профессионала и определить, что на самом деле спровоцировало кровоточивость десен, он не сможет.
В качестве дополнительных "домашних" методов избавления от кровоточивости десен можно воспользоваться этими:
Полоскание настоем ромашки. Насыпьте в банку 3 ст. л сухих цветков ромашки и залейте 0,5 л кипятка. Оставьте настаиваться в течение 50-60 минут. Затем процедите и полощите полученным настоем рот 2 раза в день.
Полоскание настоем календулы. Понадобится 1 ч. л соцветий календулы, которую нужно залить кипятком в стакане. Настояться средство для полоскания рта должно в течение 40 минут, после чего его нужно процедить и использовать по назначению теплым.
Полоскание настоем зверобоя. Возьмите 1 ст. л зверобоя и залейте 1 ст. воды, поставьте на плиту и кипятите 5 минут. Затем снимите с плиты емкость с будущим настоем и оставьте его на 15 минут, после чего процедите и можно сразу полоскать рот.
Если предложенные методы не работают и десна продолжают кровоточить, то без помощи медиков не обойтись.
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