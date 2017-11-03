Медики назвали эффективный рецепт от женского храпа

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказывается, избавиться от храпа легко.Женский храп — явление крайне неприятное, как для самой женщины, так и для ее партнера. Этот специфический процесс, сопровождающий дыхание человека во сне возникает по разным причинам. При этом медики считают, что избавиться от женского храпа можно снижением веса.Как правило, храпеть представительницы слабой половины человечества начинают после 50 лет. Впрочем, часто непривычные звуки во время дыхания появляются и в более молодом возрасте.Сам процесс свидетельствует о проблемах в сердечно-сосудистой системе. Чтобы избавиться от этого неприятного явления медики советуют сбросить лишний вес, перестать курить и употреблять спиртные напитки.Всего существует более 100 видов лечения храпа, однако ни один из них не должен проходить без наблюдения специалистов. Если неприятные звуки возникли из-за дефекта носовой перегородки, чтобы не прибегать к услугам хирургов, можно воспользоваться специальной медицинской капой или пластырем.