Ученые выяснили, почему люди полнеют

Медики заговорили о существовании шестого вкуса. Именно он, по мнению ученых, приводит к ожирению.Учёные из австралийского университета Deakin University обнаружили у человека новый шестой вкус, который отвечает за страсть к углеводам и соответственно к ожирению.Группа экспертов в области здорового питания во главе с Джулией Лоу выяснили, что человек способен ощущать не пять вкусов (солёный, горький, кислый, сладкий и умами (вкус высокобелковых веществ)), а шесть. Новый вкус отвечает за страсть людей к углеводам.Соответственно люди, которые более чувствительны к этому виду вкуса имеют большую страсть к хлебу, картошки, макарон и различных мучных изделий. А это уже, в свою очередь, вызывает у них ожирение. Ранее учёные полагали, что таких людей привлекает вкус сахара, но теперь выяснилось, что их привлекает вкус углеводов.Австралийские исследователи провели эксперимент с участием 34 взрослых человек. Им удалось обнаружить, что некоторые из них особенно активно реагируют на два самых распространённых углевода, которые содержатся в макаронах, рисе и хлебе. Специалисты решили оценить, насколько и как эти люди чувствительны к этому вкусу, определили количество употребляемых ими углеводов, общую калорийность их пищи и количество жира в организме.Оказалось, что у полных людей вкусовые рецепторы реагирую на углеводы по-особенному. А это означает, что врождённый вкус напрямую влияет на прибавку жира в организме человека.