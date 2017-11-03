Ученые выяснили, почему люди полнеют
Учёные из австралийского университета Deakin University обнаружили у человека новый шестой вкус, который отвечает за страсть к углеводам и соответственно к ожирению.
Группа экспертов в области здорового питания во главе с Джулией Лоу выяснили, что человек способен ощущать не пять вкусов (солёный, горький, кислый, сладкий и умами (вкус высокобелковых веществ)), а шесть. Новый вкус отвечает за страсть людей к углеводам.
Соответственно люди, которые более чувствительны к этому виду вкуса имеют большую страсть к хлебу, картошки, макарон и различных мучных изделий. А это уже, в свою очередь, вызывает у них ожирение. Ранее учёные полагали, что таких людей привлекает вкус сахара, но теперь выяснилось, что их привлекает вкус углеводов.
Австралийские исследователи провели эксперимент с участием 34 взрослых человек. Им удалось обнаружить, что некоторые из них особенно активно реагируют на два самых распространённых углевода, которые содержатся в макаронах, рисе и хлебе. Специалисты решили оценить, насколько и как эти люди чувствительны к этому вкусу, определили количество употребляемых ими углеводов, общую калорийность их пищи и количество жира в организме.
Оказалось, что у полных людей вкусовые рецепторы реагирую на углеводы по-особенному. А это означает, что врождённый вкус напрямую влияет на прибавку жира в организме человека.
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