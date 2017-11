Женщины "грязнее" мужчин!

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На женских руках гораздо больше микробов, чем на мужских. Причем и по количеству, и по разнообразию. Об этом удивительном открытии микробиологов из Университета Колорадо сообщается в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Авторы исследования - Роб Найт и Ной Фирер - обследовали руки студентов колледжа на наличие бактерий. Всего микробиологи взяли пробы с ладоней 51 учащегося - итого со 102 рук - и изучили образцы с использованием новейшей техники, детектирующей ДНК бактерий.В результате было обнаружено 4742 вида бактерий, из них лишь 5 из них присутствовали у всех участников эксперимента - на всех 102 ладонях.«Самым интересным было изучать разнообразные вариации бактерий у разных людей и даже на разных руках», - признался Роб Найт.Как выяснилось, в среднем одна рука дает приют 150 микробам. По словам автора исследования, доцента Университета Колорадо Ноя Фирера, это намного больше, чем ожидали обнаружить он и его коллеги. При этом на правой и левой руке у одного человека совпадает только 25 «ручных» бактерий - это 17%.Ученые объясняют разницу в «наборе» на разных руках одного и того же человека различием в условиях, в которых оказываются наши руки в течение дня. Например, у правшей правая рука, безусловно, контактирует с гораздо большим количеством предметов, чем левая, и характер этих предметов совершенно иной.«Также мы выяснили, что у женщин разнообразие бактерий гораздо больше, чем у мужчин», - сообщает Ноа Фирер.Такое тяготение микробов к представительницам прекрасного пола ученые объясняют тем, что мужская кожа имеет чуть большую кислотность по сравнению с женской.«Причинами могут быть и гормоны, и повышенная активность сальных желез. Даже то, что бактерии способны забираться глубоко в более тонкую кожу женщин - туда, где их не достают моющие средства», - говорит Роб Найт.При этом биологи обращают внимание на то, что большинство бактерий, обитающих на поверхности нашего тела, либо безвредны, либо вообще полезны. Болезнетворных среди них ничтожно мало.Ученые также отмечают, что мытье рук не избавляет наши ладони от непрошенных гостей полностью: «Большинство бактерий либо не восприимчивы к воздействию воды и мыла, либо размножаются так быстро, что их колонии восстанавливаются за несколько минут».Микробиологи намерены повторить эксперимент в других странах, чтобы выяснить, как на «ассортимент» бактерий влияет то, чем занимается человек.