Диета, которая снижает вред от табака
Во избежание проблем с сосудами следует максимально сократить потребление жирных насыщенных кислот (говяжьего и свиного жира), которые увеличивают количество холестерина в крови. Вместо них нужно употреблять больше жирных мононенасыщенных кислот - в частности, оливкового масла.
Необходимы также продукты, содержащие антиоксиданты – вещества, которые очищают организм от повреждающих молекул, называемых свободными радикалами. Это даст надежду (но не гарантию!) избежать вызываемых табаком раковых заболеваний, в особенности рака легких.
К основным антиоксидантам, необходимым для здоровья потребителей табака, относятся витамин Е (содержится в орехах, злаках, печени и многих овощах), витамин А (печень, морковь, курага), а также бета-каротин (морковь, тыква, шпинат, брокколи).
Организм курильщика остро нуждается в витамине С, положительное влияние которого на организм трудно переоценить. Этот витамин необходим для здоровья костей, связок и кровеносных сосудов. Витамин C участвует в обмене аминокислот, способствует заживлению ран, противодействует инфекционным и простудным заболеваниям, помогает восстановлению организма после тяжелой работы и пр. А вот табак ворует у нас эту жизненную защиту. Выкуривая 20 сигарет в день, человек ежедневно разрушает 50 мг витамина С. Необходимо позаботиться о ежедневном поступлении в организм этого витамина в количестве 200 мг. Витамин С, содержащийся в продуктах питания, гораздо лучше усваивается, чем синтетический. Таким образом, лишь адекватный режим питания может помочь решить проблему с витаминами.
50 мг витамина С мы находим в:
• 30 г черной смородины;
• 25 г киви;
• 25 г свежей петрушки;
• 50 г сладкого перца;
• 50 г свежего эстрагона;
• 70 г кресс-салата;
• 80 г свежей красной капусты;
• 100 г цитрусовых в виде фруктов или выжатого сока (лимон, грейпфрут, апельсин);
• 200 г печени или почек.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий