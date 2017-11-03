Диета, которая снижает вред от табака

Учитывая вред, который причиняет потребление сигарет здоровью, лучше всего было бы отказаться от этой привычки. Но если такого желания нет, то можно попытаться хотя бы снизить негативные последствия отравления организма табаком, используя специальную диету.Во избежание проблем с сосудами следует максимально сократить потребление жирных насыщенных кислот (говяжьего и свиного жира), которые увеличивают количество холестерина в крови. Вместо них нужно употреблять больше жирных мононенасыщенных кислот - в частности, оливкового масла.Необходимы также продукты, содержащие антиоксиданты – вещества, которые очищают организм от повреждающих молекул, называемых свободными радикалами. Это даст надежду (но не гарантию!) избежать вызываемых табаком раковых заболеваний, в особенности рака легких.К основным антиоксидантам, необходимым для здоровья потребителей табака, относятся витамин Е (содержится в орехах, злаках, печени и многих овощах), витамин А (печень, морковь, курага), а также бета-каротин (морковь, тыква, шпинат, брокколи).Организм курильщика остро нуждается в витамине С, положительное влияние которого на организм трудно переоценить. Этот витамин необходим для здоровья костей, связок и кровеносных сосудов. Витамин C участвует в обмене аминокислот, способствует заживлению ран, противодействует инфекционным и простудным заболеваниям, помогает восстановлению организма после тяжелой работы и пр. А вот табак ворует у нас эту жизненную защиту. Выкуривая 20 сигарет в день, человек ежедневно разрушает 50 мг витамина С. Необходимо позаботиться о ежедневном поступлении в организм этого витамина в количестве 200 мг. Витамин С, содержащийся в продуктах питания, гораздо лучше усваивается, чем синтетический. Таким образом, лишь адекватный режим питания может помочь решить проблему с витаминами.50 мг витамина С мы находим в:• 30 г черной смородины;• 25 г киви;• 25 г свежей петрушки;• 50 г сладкого перца;• 50 г свежего эстрагона;• 70 г кресс-салата;• 80 г свежей красной капусты;• 100 г цитрусовых в виде фруктов или выжатого сока (лимон, грейпфрут, апельсин);• 200 г печени или почек.